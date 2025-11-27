当山ひとみが、80年代ソウル、ファンク、ブギーチューンをBBCラジオのDJニック・ラスコムがセレクトしたコンピレーションアルバム『Tokyo Funk Diva』を2025年11月28日にデジタルリリースすることを発表した。

彼女の楽曲の中から、ニック・ラスコムが「ファンク／ディスコ」をテーマにセレクションした本作は、フランスのレーベル・Wewantsoundsよりアナログ盤とCDで発売されるもので、日本以外で当山ひとみのアルバムが発売されるのはこれが初。このコンピレーションアルバムのデジタル版がこの度、日本コロムビアから世界に向けて配信リリースされる。