当山ひとみ、コンピレーションアルバム『Tokyo Funk Diva』デジタルリリース決定
当山ひとみが、80年代ソウル、ファンク、ブギーチューンをBBCラジオのDJニック・ラスコムがセレクトしたコンピレーションアルバム『Tokyo Funk Diva』を2025年11月28日にデジタルリリースすることを発表した。
彼女の楽曲の中から、ニック・ラスコムが「ファンク／ディスコ」をテーマにセレクションした本作は、フランスのレーベル・Wewantsoundsよりアナログ盤とCDで発売されるもので、日本以外で当山ひとみのアルバムが発売されるのはこれが初。このコンピレーションアルバムのデジタル版がこの度、日本コロムビアから世界に向けて配信リリースされる。
◾️『Tokyo Funk Diva』
配信開始日：2025年11月28日（金）
配信URL：https://ToyamaHitomi.lnk.to/TokyoFunkDiva
発売元：日本コロムビア株式会社
Wewantsounds URL：https://wewantsounds.bandcamp.com/album/tokyo-funk-diva
◆収録曲
01 ラヴ・コンペティション（Love is The Competition）
02 Brand-New Day
03 SFO-Oakland
04 Kissしたい（Wanna Kiss）
05 Instant Polaroid
06 Sexy Robot
07 Call Me
08 Teardrops Romance
09 エキゾティック横顔
10 I LOVE YOUしか思いつかない
Selected by Nick Luscombe
