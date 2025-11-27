©ABCテレビ

「newsおかえり」に出演中のABCテレビアナウンサーが数珠つなぎでリレーコラムを始めました。

参加しているアナウンサーは北村真平、福戸あや、久保光代の３人です。トップバッターを務めたのは入社４年目の福戸あやアナウンサー。朝早い時間の「おはよう朝日です」から夕方の「おかえり」に担当が代わったことで、これまでとは少し違う生活スタイルになったことを書いていました。「おは朝」では出社時間が早すぎて家を出るときまだ暗かったようで、「おかえり」担当になってからは出社前にジムに通ったりするなど、暮らしのリズムがガラリと変わったようです。

福戸アナからリレーコラムのバトンを受け取ったのは入社18年目のベテラン、北村真平アナウンサー。北村アナはコラム担当の始まるタイミングで、ちょうどメインMC横山太一アナウンサーがお休みする日があり、ピンチヒッターとして自分がメインMCを務めたことから、普段横山アナがどれほど大変な仕事を進めているのか良く分かった、という苦労がつづられていました。また、普段私たちがテレビで目にしている横山アナの姿からはちょっと想像がつかない意外な一面も紹介してくれました。

3人目に登場したのは新人・久保光代アナウンサーです。一年前はまだ大学生だった久保アナ。社会人になって働き始めると当然ですが毎日のすべてが新鮮らしく、日々ハプニングの連続のようでした。コラムには番組内で生中継をした際に本番の5秒前まで準備が整っておらず冷や汗をかいたことを楽しそうに書いてくれていました。

コラムは三者三様の内容で、アナウンサーの何気ない日常や「newsおかえり」の制作裏側など読み応えたっぷりです。実はコラムを書いている3人は9月に「おかえり」メンバーへ加入したばかり。フレッシュな視点が魅力です。まだまだコラムは始まったばかりですが、毎週更新されてABCマガジンのニュースサイトで紹介されているので是非ご覧ください！ ABCマガジン：https://abc-magazine.asahi.co.jp/

©ABCテレビ

※写真はコラムを書いている一人、久保光代アナウンサー

▼執筆者プロフィール

T内…今秋はTVerでドラマをよく見ている。深夜に晩酌しながら見るので、だいたい最後のあたりで寝落ちしてしまい、観ていたのと全然違う番組が再生されている途中でハッとして目覚める