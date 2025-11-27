9mm Parabellum Bulletが、12月2日の19時30分からYouTube Liveにてトーク番組「カオスの百年」vol.41を生配信することを発表した。

◆9mm Parabellum Bullet 動画

生配信には、菅原卓郎、中村和彦の2名が出演。現在行われているツアーと2026年3月に開催する＜9mm Parabellum Bullet presents「Re-act I」＞についてトークする予定だという。

9mm Parabellum Bulletは、現在＜カオスの百年〜Never Ending Tour 2025〜＞を開催中。今後は、11月29日に神奈川・横浜BAY HALL、12月7日に山梨・甲府CONVICTION、12月13日に石川・金沢EIGHT HALL、12月14日に長野CLUB JUNK BOXと4カ所でライブを行う。さらに、2026年3月1日に愛知・名古屋ボトムライン、3月8日に大阪BIGCATにて、2009年にリリースされた初のライブ映像作品『act I』を”再構築”するライブ＜9mm Parabellum Bullet presents「Re-act I」＞を開催する。当時のセットリストをなぞるだけではなく、今の9mmが“act”し、ファンが“React”する、バンドの原点と現在が響き合う一夜になるとのこと。

そして、バンド結成日の2026年3月17日には、神奈川・川崎CLUB CITTA‘にて、＜9mm Parabellum Bullet presents Live「E」2026＞を開催。結成10周年の2014年に武道館にて実施した＜Live「E」＞を12年ぶりに開催、その間にリリースされた楽曲も含めて、今までリリースした楽曲の中から収録曲順が偶数曲（Even=偶数）となる楽曲のみを演奏するライブになる。気になったライブはもちろん、ぜひコンプリートを目指してもらいたい。

◾️9mm Parabellum Bullet YouTube Live「カオスの百年」vol.41 配信日：2025年12月2日（火）19時30分スタート

出演：菅原卓郎、中村和彦

配信URL：https://youtube.com/live/HorxSk6tvJM

◾️＜カオスの百年〜Never Ending Tour 2025〜＞ 2025年

11月15日（土）[埼玉] HEAVEN’S ROCKさいたま VJ-3

11月16日（日）[埼玉] 熊谷HEAVEN’S ROCK VJ-1

11月24日（月・祝）[新潟] 新潟NEXS

11月29日（土）[神奈川] 横浜BAY HALL

12月7日（日）[山梨] 甲府CONVICTION

12月13日（土）[石川] 金沢EIGHT HALL

12月14日（日） [長野] 長野CLUB JUNK BOX チケット料金：￥5,600（税込）

チケット販売：https://eplus.jp/9mm/

◾️＜9mm Parabellum Bullet presents「Re-act I」＞ 2026年3月1日（日）［名古屋］ ボトムライン

OPEN16:15 / START17:00

2026年3月8日（日）[大阪] BIGCAT

OPEN16:15 / START17:00

チケット料金：￥5,900（税込）

チケット販売：

〈オフィシャル先行〉

受付期間：〜11月30日（日）23:59

受付URL：https://eplus. jp/9mm/

◾️＜9mm Parabellum Bullet presents Live「E」2026＞ 2026年3月17日（火）[神奈川] CLUB CITTA’

OPEN18:00 / START19:00

チケット料金：￥5,900（税込）

◾️イベント出演情報 2025年

12月20日（土）[愛知] ポートメッセなごや

＜MERRY ROCK PARADE 2025＞

詳細：http://www.merryrockparade.jp/ 12月28日（日）[大阪] インテックス大阪

＜FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025＞

詳細：https://radiocrazy.fm/ 12月31日（水）[千葉] 幕張メッセ国際展示場1〜11ホール・イベントホール

＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞

詳細：https://jfes.go.link/gdigi 2026年

1月10日（土） [東京] 代官山UNiT

＜MELT4 “2nd Album 『MELTPOLIS』 Release Tour 2025-2026 TOUR FINAL!!!”＞ 3月15日（日）[福岡] Zepp Fukuoka

凛として時雨＜トキニ雨#17＞ 4月11日（土）、12（日）[岐阜] 岐阜市文化センター

＜cinema staff presents OOPARTS 2026＞

詳細：https://ooparts.gifu.jp 4月16日（木）[山形] ミュージック昭和セッション

BRAHMAN＜tour viraha 2026＞ 4月17日（金）、18日（土）、19日（日）[群馬] メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎

＜I ROCKS 2026 stand by LACCO TOWER＞

詳細：https://irocks.jp/IROCKS2026/