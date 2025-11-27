島根のピンチを救ったオルフェミ・オルジョビが退団…29歳のPFは移籍先決定済み

B1西地区所属の島根スサノオマジックは11月27日、オルフェミ・オルジョビと双方合意のもと同日付で契約を解除することを発表した。

アメリカ出身で現在29歳のオルジョビは、206センチ115キロのパワーフォワード。デポール大学を卒業後、2019年にリエトカベリス（リトアニア）でプロデビューを果たした。その後はヨーロッパなどのチームを転々とし、昨シーズンの途中にファイティングイーグルス名古屋に加入。B1リーグ戦44試合に出場し、1試合平均8.7得点3.6リバウンド1.4アシストをマークしたが、シーズン終了後に台北富邦ブレーブス（台湾）へ移籍していた。

コティ・クラークがインジュアリーリスト入りした島根と先月31日に選手契約を締結。リーグ戦8試合に出場し、平均プレータイム約20分で10.4得点4.3リバウンドをマークしていた。移籍先はすでに決定しているため自由交渉選手リストには公示されず、後日移籍先クラブより発表されるという。

短期間で島根を去るオルジョビは、以下のように感謝の言葉を送っている。

「残念ながら、皆さんにお別れをしなければなりません。もっと一緒に過ごせる時間があればよかったのですが、関わってくださったすべての皆さんに心から感謝しています。島根の一員としてプレーできたことは本当に光栄でした。ブースターの皆さんとチームメイトのサポートのおかげで、自分の仕事をとてもやりやすくしてもらいました。たくさんのご声援を本当にありがとうございます。多くのことを学びましたし、またいつか皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。日本で再びプレーする機会をくださったことにも改めて感謝しています。残りのシーズンも、チームとスタッフの皆さんのさらなる成功を心から祈っています！」

【動画】オルジョビが30得点を挙げた富山戦ハイライト映像