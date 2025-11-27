町田が黒田監督との契約更新を発表! 天皇杯を制し、クラブ史上初の主要タイトル獲得
FC町田ゼルビアは27日、黒田剛監督(55)との2026-27シーズンまで契約を更新したことを発表した。
黒田監督は青森山田高のサッカー部監督を経て、2023シーズンからJリーグ挑戦。初年度にJ1昇格を果たし、2年目の昨シーズンはJ1で3位入りを果たした。そして今シーズンは天皇杯を制覇し、クラブ史上初となる主要タイトルを獲得した。
クラブ公式サイトを通じ、黒田監督は「J1参入から2年目のシーズンは、ACLEの参戦はもとより、悲願の天皇杯初優勝を果たし、ゼルビアファミリーにとって歴史的なシーズンになったことをとても嬉しく思います」と喜びを伝えている。
「日々のトレーニングに対し最高の環境で支え続けてくれた藤田社長を始め、クラブ運営に関わるスタッフ、いつも誠実に、謙虚にトレーニングに励んでくれた選手たちの努力の賜物と心より感謝しています」
「この度、明治安田J1百年構想リーグ及び2026/2027シーズンもFC町田ゼルビアの監督を務めさせていただくことになりました。私たちFC町田ゼルビアを全力で応援してくださる全ての皆様の期待に応えるためにも、クラブ全体で更に大きく成長し続けられるように、日々チャレンジし続けていきたいと思います」
「先ずは今シーズンの残り3試合を全力で闘い抜きますので、最後まで一緒に闘ってください。引き続きFC町田ゼルビアへの熱いご声援を何卒よろしくお願いいたします」
