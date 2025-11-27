秋田FW畑潤基が今季限りで契約満了「これからもさらなる進化を願っています」
ブラウブリッツ秋田は27日、FW畑潤基(31)との来季契約を更新しないことを発表した。
畑は2023シーズンから秋田に加入。今シーズンはJ2リーグ13試合、ルヴァンカップ2試合、天皇杯3試合に出場していた。
クラブ公式サイトを通じ、畑は「今シーズンまだ1試合残っている中ではありますが、応援ありがとうございました」と思いを伝えている。
「この3シーズン、秋田でプレーできたことは私にとって大切な財産になると思います。この3年間でブラウブリッツ秋田は大きく変わったと感じています。これからもさらなる進化を願っています。3年間、本当にありがとうございました」
畑は2023シーズンから秋田に加入。今シーズンはJ2リーグ13試合、ルヴァンカップ2試合、天皇杯3試合に出場していた。
クラブ公式サイトを通じ、畑は「今シーズンまだ1試合残っている中ではありますが、応援ありがとうございました」と思いを伝えている。
「この3シーズン、秋田でプレーできたことは私にとって大切な財産になると思います。この3年間でブラウブリッツ秋田は大きく変わったと感じています。これからもさらなる進化を願っています。3年間、本当にありがとうございました」