王者サンダーが10連勝…開幕19試合で18勝以上を挙げたNBA史上わずか5チーム目に

オクラホマシティ・サンダーは、11月27日（現地時間26日、日付は以下同）にホームのペイコム・センターでミネソタ・ティンバーウルブズ戦に臨んだ。

サンダーの5点リードで迎えた第4クォーター。ウルブズが詰め寄って何度も1ポゼッション差に迫り、残り5分42秒でナズ・リードの3ポイントシュートが決まって94－93で逆転に成功した。

それでも、サンダーは直後のポゼッションでアイザイア・ハーテンシュタインのアリウープダンクでリードを奪い返すと、シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以降SGA）のフリースローで加点。

残り3分41秒で同点に追いつかれたが、そこからSGAやチェット・ホルムグレンらが点を取っていったサンダーは、ウルブズへ逆転を許さず、最終スコア113－105で勝利を手にした。

これで昨シーズンの王者サンダーは10連勝。レギュラーシーズン開幕8連勝を飾り、今月6日のポートランド・トレイルブレイザーズ戦こそ落とすも、8日のサクラメント・キングス戦から負けなしとした。

ウルブズ戦では、SGAがゲームハイの40得点に6リバウンド6アシスト3スティール、ハーテンシュタインが15得点7リバウンド、エイジェイ・ミッチェルが13得点3アシスト、ホルムグレンが12得点9リバウンドをマーク。

今シーズンのサンダーは、レギュラーシーズン開幕から19戦を終えて、リーグベストの18勝1敗（勝率94.7パーセント）。シーズン最初の19試合で18勝以上を挙げたのはNBA史上わずか5チーム目。2015－16シーズンのゴールデンステイト・ウォリアーズ（19勝0敗）、1993－94シーズンのヒューストン・ロケッツ、1990－91シーズンのブレイザーズ、1969－70シーズンのニューヨーク・ニックス（いずれも18勝1敗）に次ぐ戦績に達している。

【動画】10連勝を飾ったサンダーの好プレー集！





