俳優・佐野勇斗のカレンダー『佐野勇斗カレンダー2026.4-2027.3』（SDP）が2026年2月27日（金）に発売される。

【画像】佐野勇斗のカレンダー・レトロアメリカンな表紙

『第76回NHK紅白歌合戦』初出場が決定した「M!LK」のメンバーとしても活躍する佐野勇斗の自身9作目となるカレンダー『佐野勇斗カレンダー2026.4-2027-3』が発売。今作のテーマは「80年代のレトロアメリカン」。サングラス姿でビリヤードを楽しむ大人びたカットや、ボクシンググローブを手にまっすぐな眼差しで拳を突き出す、臨場感のあるドラマチックなカット。ダイナーでハンバーガーに豪快にかぶりつくシーンなど、多彩な“レトロアメリカン”テイストのビジュアルが満載となっている。

通常版表紙・イベント限定版表紙・+KIRARI会員限定版表紙の3種、特典カット4種が発表された。通常版表紙は、白いTシャツ姿でポテトをつまむ、爽やかな空気感が漂うカット。イベント限定版表紙は、ハンバーガーを頬張り幸せそうな笑みがこぼれるカットを採用。モノクロ仕上げがレトロアメリカンの雰囲気を一層際立たせるデザインとなっている。+KIRARI会員限定版表紙は、バスケットコートでホワイトコーデにカラーサングラスで佇む、スポーティーな雰囲気のカット。特典のオリジナルフォトカードは、持ち運びのしやすいスマホサイズで、絵柄は4種となっている。発売記念イベントも開催予定だ。

■佐野勇斗コメント佐野勇斗カレンダー2026発売が決まりました!今年もみんなと楽しい1年を過ごせるように頑張っていきたいと思います!いぇい!

〈+KIRARI会員限定版/特典・販売場所〉+KIRARI『M!LK/佐野勇斗の「佐野んち」』会員限定で「+KIRARI会員限定版」を購入可能。■購入特典・直筆サイン（期間限定）・オリジナルキャラクターカード（スマホサイズ/全3種類からランダム/レアカード「キラキラカード」が数量限定で付属）

■販売対象:+KIRARI『M!LK/佐野勇斗の「佐野んち」』会員

■対象商品:・佐野勇斗カレンダー2026.4-2027.3+KIRARI会員限定版1冊「オリジナルキャラクターカード」がランダムで1枚付属)・佐野勇斗カレンダー2026.4-2027.3+KIRARI会員限定版2冊セット※直筆サインは2冊それぞれに封入。「オリジナルキャラクターカード」全3種類すべてが付属

■販売場所:+KIRARI【直筆サイン受付期間】2025年11月27日（木）18:00～12月15日（月）23:59まで※受付期間内に+KIRARIにて『+KIRARI会員限定版』を予約すると、もれなく「直筆サイン入りカレンダー」と「オリジナルキャラクターカード」をお届け。

〈通常版/特典・販売場所情報〉

購入特典:オリジナルフォトカード（スマホサイズ/全4種類）※購入特典「オリジナルフォトカード」の絵柄は、購入場所ごとに異なる。絵柄は全部で4種類。■販売場所1スタダ便2SDP+3楽天ブックス4HMV&BOOKS online/HMV店舗/ローソン店頭Loppi※特典は付かない。・MAILIVIS・Amazon・セブンネットショッピング・e-hon・Neowing・CD Japan

©SDP

（文＝リアルサウンド ブック編集部）