クジラ夜の街がメジャー3作目となるフルアルバムを完成させた。

◆撮り下ろし写真

『ひかりあそび』というタイトルのついた今作で彼らが目指したのは、自分たちが掲げる「ファンタジー」というテーマを考え抜き、そこにどう向き合うのかということだった。そのためにバンドはデモ制作の時点から方法論をガラりと変え、より緻密に作り込まれたサウンドを構築し、その上で、リスナーの現実を変えるヒントとなるような言葉を散りばめていった。

結果どんなアルバムができあがったのかはそれぞれにじっくり聴いて感じ取ってほしいが、そのガイドとしてこのメンバー全員でのインタビューをお届けする。ここにはクジラ夜の街ならではのファンタジー論、音楽論が息づいている。

◆ ◆ ◆

◼︎アルバムを体感する中で現実の中にあるきらめきを感じていただけたなら

──ニューアルバム『ひかりあそび』、聴いていて、これまでとは違うレベルでジャンプアップを果たした作品だと感じました。

宮崎一晴（Vo）：そうですね。今まで僕たちが進んできた道の上でジャンプアップした感じがあるなと思います。クジラ夜の街の正統進化アルバム、みたいな。そもそも「ファンタジー」という題材自体がちょっと変化球なんですけど、個人的には真っ直ぐ投げたつもりというか、ファンタジーという題材に真っ直ぐ向き合った結果がこのアルバムなのかなと思ってます。

▲宮崎一晴（Vo）

──うん、クジラ夜の街なりのどストレート、豪速球をズバーンと投げ込まれた感じがします。これに比べると、むしろ今までが変化球だったんだなって思う。

山本 薫（G）：僕もやりながらそう思っていました。今回はやりたいことがいちばんできた作品だと思うし、やりたいことというか、決めたコンセプトを1本の軸としてアルバムを作れた。だから、初めて聴いた人にもこのバンドがやりたいことがいちばん伝わるアルバムができたかなと思います。今までのアルバムのなかでも、最初に聴いてほしいなって思う。

──なぜこのタイミングでそういうアルバムができたんだと思います？

宮崎：自分たちは「ファンタジーを創るバンド」っていうのをモットーのように掲げてバンドをやってきましたけど、もっと、そこに正座で向き合うべきだなと。その題材に真摯に向き合いたいなっていう気持ちが強まったからなのかなって思いますね。

──「正座でファンタジーと向き合う」というのは、あえて言葉にするならどういうことなんですか？「覚悟」とか「決意」とかいろんな言い方ができそうだけど。

宮崎：なるほど。でもそれこそ、アルバムタイトルの『ひかりあそび』になるのかな。ファンタジーというのはまじめなものではないんですよ。だから「正座で向き合う」イコール「遊び心を絶やさない」ということだと思っているので。言葉にするなら「真剣に遊ぶ」ですね。ファンタジーが持つユーモアだったり、自分たちが持つユーモアだったりを捉えていく。「かいけつゾロリ」じゃないけど「まじめにふまじめ」みたいなこと。それがファンタジーと向き合うということなのではないかなと。しかめっ面でこう向き合うというよりは、楽しむ気持ちとか「踊りたいぞ」っていう気持ちを持ち続けて、その気持ちから逃げないようにする。楽しむことから逃げないようにすることなのかなと思います。

秦 愛翔（Dr）：だからこそ今作は今まででいちばんまっすぐなファンタジーなのかなと思います。今までもいろいろなファンタジーの形をやってきましたけど、ここまで率直に表現するっていうのはなかったんで、バンドにとって1個のターニングポイントになったのかなって思いますね。

佐伯 隼也：うん、まっすぐというのは僕も感じます。「ハッピーエンド」とかは一晴らしい歌詞だし、今までやってきた感じではあると思うんですけど、「スターダスト・ジャーニー」とか「ひかるひかる」とかは、サウンド感もシンプルでありつつも、ファンタジックな音にできたのかなって。

──それを言い換えると、すごくリアルな音なんですよね。このアルバムで描いているファンタジーは、決しておとぎ話ではない。

宮崎：そう、そこは昔からの軸としてありますよね。

──そうだけど、今回、クジラ夜の街が生み出すファンタジーが現実に作用する力がより強くなっている気がするんですよ。現実のために、ちゃんとファンタジーを届けてあげるよっていう姿勢がより鮮明化されてる感じがする。

宮崎：「遠い」と感じるのは「近い」ものがあるからなんですよね。つまり、ファンタジーを感じるということは、同時に現実が近くにあるからなのであって、この2つというのはめちゃくちゃ作用しあっていると。なので、これはこのアルバムに限ったことでもないですけど、ファンタジーを作るというところに着目する上で絶対にリアルの部分をないがしろにしてはいけない。むしろリアルの部分を作り上げて、あえてそれを描かないことによってファンタジーを作るんですよね。その2つの遠近感というのは今回も大事にしたかなと思っています。だからこそ、アルバムを体感する中で現実の中にあるきらめきを感じていただけたなら嬉しいなと思います。

──そういう意味では、アルバムの前段として7月に8周年記念の＜リアル×ファンタジー＞というワンマンライブをやり、「REAL FANTASY」という楽曲を出しましたが、そこで歌っているようなことをアルバムを通して改めて体現している感じもしますね。

宮崎：そうですね。このアルバム、「REAL FANTASY」という、目の前にひとつ壁というか障害物みたいなものを設けることによって「遠さ」を表現できているというか。ファンタジーを遠いもの、リアルを近いものとするなら、この曲や「ひかるひかる」、「夕霊」とか「新聞配達少年」とかはちょっと手前の方にあるんですよね。それもファンタジーなんですけど、その上で遠いものを表現するっていう。これが、全部遠いものにしちゃうと遠近感がなくなって、何がファンタジーで何が現実なのかが見えなくなってしまうんです。そもそもおとぎ話の世界でおとぎ話のようなことが起きたら、それはその世界ではリアルになってしまうじゃないですか。そういう次元みたいなものの調整は大変だったかもしれないです。

──おっしゃるとおり、これまでもその対比がクジラ夜の街の音楽を聴き手にとってより切実なものにしていたと思うんですが、今回はさらにそこから一歩踏み込んでいるような気がします。要はここでちゃんとファンタジーを描くことによって、それを受け取る人の明日を変えていくとか、人生をちょっとよくしていくとか、そういうところまで手を伸ばそうとしている感じがする。

宮崎：ああ、そうですね。ただ、このアルバムを作る上でいちばん意識したことが、説教にならないことだったんですよね。今回、意外とヘビーなテーマを扱っている曲が結構多いんじゃないかと思うんです。というのも、もともとこれ、『光盤』じゃなく、命と書いて『命盤』にする予定だったんですよ。

──なるほど。

宮崎：命の作品にしようと思ってたんですけど、それを前面に出しすぎるのはファンタジー作品としてよくないなと。質感としてはヘビーにしたくないし、誰かに説教をしたいわけでもない。まずは踊らせたいとか、すごく朗らかな気持ちにさせたいとか、そういう簡単な感情っていうのを大切にすること、無碍にしないことっていうのをいちばんに考えました。その上で、きっと人生を考えるポイントになったりだとか、リスナー側がこれから生きるためにはどうしたらいいんだろうって自主的に思慮する。僕たちが思慮させちゃダメなんですよ。僕たちはあくまで楽しいもの、朗らかなもの、気持ちがふっと軽くなるようなものを作りたい。それこそいちばんの幻想ですけど、そういうものを届けるのが僕たちの仕事であって。そういう節度みたいなところは考えました。そういう意味での「正座で向き合う」ですよね。

──それが今回、結果的に『光』になったわけだけど、一晴くんの中には「命」という言葉に足る何かがあったわけですよね。

宮崎：うん、裏テーマとしては結構あるかなと思いますね。

──命をテーマにしようと思ったのは個人的な理由によるもの？

宮崎：うーん、生と死は作家の人なら誰もが通るものなんじゃないかなと思うんですよね。何かものを作る人は生と死をどのように表現するかを考える。僕もそこにちょうどぶち当たっている時期なのかなって思います。

──表現者として生と死という根源的なテーマに向き合うとなったときに、何をいちばん描きたい、伝えたいと思った？

宮崎：それも「僕が伝えたことを考えてもらおう」じゃなくて、僕はこういうことを思っているけど、それを表層的に出していくんじゃなくて、秘めながらも音楽を届けたいと思っていました。歌詞を書く人って、書いていくとなんとなく自信過剰になっていくというか、気持ちが大きくなっていくんですよ。僕もそうなんですけど、「この詞によってあなたの人生を変えてやるんだ」みたいな思いがこもり始めると、少し陳腐に見えてしまう。それは違うと感じてしまうんです。だから大切なのは、ある種の無力感というか、「自分の詞に力なんて別にない」と思うことで。ただ、自分には考えがあって、こういう歌を作りたいという意思はあるから、その意思に従って音楽を楽しみながら書き、作ることを大切にしようっていう。それで『ひかりあそび』というタイトルも自然と浮かび上がってきた。

──実際このアルバムには「光」という言葉が繰り返し出てくるんですけど、そこで「光」という抽象的な言葉を選ぶことによって、それをどう捉えるかは受け取る側に委ねている感じがありますよね。

宮崎：そう。本当に、何かを伝えるんだっていうのは傲慢なことだと僕は思っているので。そういう意味ではそこでも「正座」ですよね。その結果としてこういう音楽が生まれるっていうのはいいことだなと思いますね。どんどん純粋なものになっていくので。でも今回、音楽に関してはむしろ結構自分を出しました。それはやりたいことがあったから。今回、メロディをめちゃくちゃ作ったんですよね。歌のメロディだけじゃなく、ギターリフだったりベースのメロディだったり。自分でアンサンブルも全部作った楽曲も今回は多いし、そこは我が出ましたね。

──前作のときはわりとバンドで作っていく側面が強かった気がしますけど。

宮崎：そう、制作スタイルはがらっと違っていて、今回は結構僕が作り込みました。僕、デモ音源っていうものを嫌ってたんですよ。それは、デモを作り込んでしまうとアンサンブルを固めてしまうから。でも今回は、メンバーへの信頼もありますけど、「固まらねえだろ」と。1回自分の中で最高打点くらいの完成度のデモ音源を作って、それを遵守していただくもよし、あるいは壊して「俺はこう弾くんだ」っていうのもよし、その方向の方がむしろバンドが出るかもって思ったんです。それは遠慮しなかったですね。

山本：だから、作っていく感覚が違いましたね。一晴は各セクションの本当に細かいところまでちゃんと聴いて、「ここはもっとこうしてほしい」とか言ってくれたりしたので。デモの段階でかなり作り込んでいたからなるべくそれに応えたいと思ってがんばってはみたんですけど、僕は結構適当な性格なので、「ここで妥協してすまん」みたいなところもありました。

宮崎：正直だな（笑）。

▲山本 薫（G）

──それが混ざり合うことでバンドになるっていう。

宮崎：そうです。

山本：リズムのパターンとかで結構お互いの譲れないところがぶつかり合っているのは見ていておもしろかった。「バンドっぽいな」って。

秦：（笑）。でも今回の制作でめっちゃ思ったのは、こっちのが僕は向いてるんだなって。僕がドラムをやる上でやりたいのは、僕がやりたいことをやるというよりは、誰かがやりたいことを僕にしかできないものでお手伝いをするっていうことなんだなと思ったんです。今まで僕が得てきたものを自分のために使うんじゃなくて、バンドのために使うってめっちゃ楽しいんだなっていう。やりたいことが自分の中でも明確になって楽しかったです。

──佐伯くんはベースについてはどうでした？

佐伯：一晴の作ってくるデモにもちろんベースが入ってるんですけど、そのベースが結構自分は好きなんですよ。だからあまり変えていないんですけど、最初の5曲は結構ウワモノが鳴ってるので、ベースがハイフレットで遊んだりしちゃうと、ちょっとイメージ合わないし、ずっとシンプルなことをやってるのがいちばんいいんですよね。とくに「スターダスト・ジャーニー」なんかはずっとルートを弾いてるみたいな感じで。妥協ではないですけど、今回の作品はそんなに考えてないですね。

▲佐伯隼也（B）

──「嵐の夜のプリンセス」とかは？ この曲のベース、すごくかっこいいですが。

佐伯：これも一晴が作ってきたデモをいったんコピーして。ここはこうしたいなみたいな部分は自分で変えたりしましたけど。

宮崎：でも、僕はベースを考えるのは好きなんですけど、結局打ち込みなんで。佐伯が弾くと佐伯だけのタッチというか質感が出てくるんですよね。僕が作ったベースラインも、佐伯が弾くことによって完全に佐伯のものになるんですよ。だから「嵐の夜のプリンセス」みたいなドライブ感が出るような楽曲に関しては、僕が打ち込んだものと、譜面は一緒でも全然違う。佐伯じゃないとなし得ないドライブ感が出てる。そういうことですよね。どのように弾くかは決められていても、どのように弾くかっていうところでよりプレイヤーとしての腕が試されるような。

▲秦 愛翔（Dr）

──うん、そうですよね。

宮崎：で、リズム隊は結構それが向いてる2人だったのかなと思う。「スターダスト・ジャーニー」の秦のドラムも、すごく秦 愛翔なドラム、すごく人間が見えてくるいいドラムだなと思うし。

秦：うん、「スターダスト・ジャーニー」はいちばん思い入れのある楽曲ですね。自分の全てだなというか、今までの集大成にしてこれからの決意表明みたいなドラムをこの曲では叩けたんじゃないかなって思います。

宮崎：今回バンドで即興で作っていくみたいなことをしたのは「夕霊」くらいか。この曲はアルバムの制作というよりはシングルの制作だったんで違いましたけど、「星は何にも喋らない」とかはスタジオでみんなで打ち込んだりもしましたからね。みんなで楽器を弾いてセッションじゃなくて。

秦：一晴、スタジオの照明を真っ赤にするんですよ。

宮崎：明るいのが嫌いなんで、僕が。

秦：5時間くらいそこに閉じ込められてた（笑）。

──その、デモにこだわるとか、セッションで作らないというのはどういうことだったんですか？

宮崎：ファンタジーな音楽というものはオーケストラサウンド的というか、格式高い、楽譜があるものじゃないですか。そういうものにロックバンドとして向き合うとなったら、やっぱりちゃんと計画を立てて緻密に作っていかないとそうならないんだっていう。僕はよく「ロックに逃げる」と言うんですけど、副産物的なロックってロックじゃないと思ってるんですよ。何かに手を伸ばそうとして届かなかった結果、拙く聞こえて、それが人によってはロックに聞こえるっていうのって偽物だと思うんです。だからそれをしなかった。そのためには、結局セッションだと耳が追いつかない、各パートがどういうことをしているのかがわからないので、今回は全楽曲の細胞すべてに意識を張り巡らせてたというか。だからこの作品、僕の知らない部分がないんですよ。それがよきファンタジーを作る上で有効なのだと知りましたね。

──ただ、クジラ夜の街はずっとファンタジーについて考え続けてきたし、ファンタジーとリアルの関係性についても考え続けてきたし、当然そのときどきで真摯に音楽に向き合ってベストのやり方を選んできたはずで。でもそこからさらに踏み込んでいったというのはどういうことなんだと思いますか？

宮崎：でも、今年ライブが少なくて、ツアーが終わってから楽曲を結構作ったんですよ。たぶん40曲くらい作ってボツにして、とかをしてたので。そこでデモ音源を作り込むことの楽しさをようやく知ったというか、意外とちゃんと向き合ってなかったんだなと思ったんですよ。改めて自分の中での制作っていうのに向き合った結果、やっぱり音楽って緻密なものだし、バンドの力に頼るのではなく、一度自分の人力で行けるところまで行った時に、やっと神様も味方してくれるのかなと思ったんです。

──それ、結構すごいことをやってますね。要するに全部背負うってことじゃないですか。

宮崎：まあ、そうですね。でもこれはしなきゃいけないことだと思うし、してるアーティストさんばっかりだと思いますよ。ロックバンドじゃなくてアイドルソングを手掛ける作家さんだったり、シンガーソングライターの方とか、これを当たり前にこなしてる方々だと思います。でもバンドっていう形態だと、なぜかそこがおざなりになってしまうんですよね。それはきっとバンドという形態があまりに強力で、ズボラな人でも自動的に曲ができてしまうからなんですけど。

──それはつまり、ポップスとしてちゃんと勝負するんだということでもありますよね。

宮崎：うん、その土俵に上がったアルバムだと思います。ここからどういう戦い方をするのかというのは未定ですけど、ちゃんとした礼儀作法で作れた、初めてのアルバムだと思っていますね。裏技みたいなのに逃げずに、正面から音楽を作るというのはこういうことだっていうのを初めて知れたアルバムだなと。だから、これは多方面に失礼になってしまうかもしれないけど、初めてレコーディングした気持ちになったんです。ここに来てレコーディングのチュートリアルを終えたのかも、みたいな（笑）。

──そういう一晴くんの考えが、すごく前向きな決断としてバンド内でも共有されて、全員前向きに取り組めたっていうのがすごく大きいですよね。先ほど話を伺っても、ある意味演奏家としての自由度が減ったというところにネガティブな思いを持っている人はひとりもいなかったと思うし。

宮崎：自由度は低くなったけど、そのぶん、そのフラストレーションをゼロからの創作意欲に当ててみてほしいなとは思いましたね。もし何か思うところがあるなら、もう曲作っちゃえよって。そういったところでどんどん進化していけばいいなと思っています。

──わかりました。ちなみに今作の1曲目「有明の詩」は夜明けの歌ですけど、最後の「新聞配達少年」も夜明けの歌じゃないですか。夜明けで始まって夜明けで終わるっていうのは何か意味があるんですか？

宮崎：今作の英題が『Circle』なんですけど、時間が円になっているというか、アルバムを聴くことによって1日の流れになっているようにしたんです。日々は巡っていくんだよということを表現したかった。「新聞配達少年」はどちらかというと少し屈折した気持ちからスタートしていますけど、夜明けのタイミングと同時に前向きになるわけではなく、ただ明日が来ることを許容するんですよね。その後に始まる1曲目の「有明の詩」で平等に世界で日が昇り日が暮れるということを表現して、そこからまたアルバムが始まるっていう。

──その、「どうしたって明日は来る」という感覚が大事ですよね。そこで「明日はすごくいい日が来るぞ」って言ってしまうと嘘になっちゃうから。

宮崎：明日が来るということはまったく意味がないことなので。希望的意味もないし、明日側も人々を感動させようと思って来てるわけじゃなくて。いろんな宇宙のメカニズムに応じて太陽が昇り、太陽が沈む。ここに他意はないんです。ただその中で人が感動するかは自由なので、これは音楽にも似ていると思うんです。僕たちはそういう夜明けみたいな存在になりたいなと思ってたから、徹底的に邪念を排除していく作業でしたね。

──おっしゃる通り、明日が来ることに意味はないし、生きていることにも意味はないわけだけど、そこに意味を与えていく、このアルバムでいえば「光」を当てていくというのが音楽や芸術の役目だとすれば、今回のクジラ夜の街はそれを全うしようとしているんだと思います。徹底的にファンタジーを作り込むことによって明るい方、肯定的な方へ転がしていくということを、どの曲においてもやっている気がします。

宮崎：そういう意味で、夜明けの光のような曲たちにしたいなと思いましたね。何の意味もない光のような。そういうものを作れたことに安堵しています。

取材・文◎小川智宏

写真◎淵上裕太

■メジャー3rdフルアルバム『ひかりあそび』

2025年11月26日（水）リリース 品番：CRCP-40710

定価：￥3,000（税込）

https://qujilayolu.lnk.to/hikariasobi ▼収録内容

1.有明の詩

2.スターダスト・ジャーニー

3.ハッピーエンド

4.嵐の夜のプリンセス

5.ひかるひかる

6.憑依(Interlude)

7.夕霊

8.REAL FANTASY

9.星は何にも喋らない

10.新聞配達少年 ◆＜クジラ夜の街 ONE MAN TOUR 2025-2026“STARDUST JOURNEY”＞会場即売特典

ライブ終演後、11月26日㈬発売3rdフルアルバム及び、下記の対象商品いずれかを会場にてお買い上げ頂くと、メンバーいずれか1名からLIVE当日の日付入りサイン色紙を手渡しさせて頂きます。尚、全会場、メンバー全員が参加致します。

▼対象商品

2025年11月26日発売「ひかりあそび」(CRCP-40710) ￥3,000-(tax in)

2024年11月06日発売「恋、それは電影」初回限定盤(CRCP-40694) ￥5,000-(tax in)

2024年11月06日発売「恋、それは電影」通常盤(CRCP-40695) ￥3,000-(tax in)

2024年07月03日発売「青写真は色褪せない」初回限定盤(CRCP-40684) ￥3,500-(tax in)

2024年07月03日発売「青写真は色褪せない」通常盤(CRCP-40685) ￥1,500-(tax in)

2023年12月06日発売「月で読む絵本」初回限定盤(CRCP-40671) ￥4,500-(tax in)

2023年12月06日発売「月で読む絵本」通常盤(CRCP-40672) ￥3,000-(tax in)

2023年05月10日発売「春めく私小説」初回限定盤(CRCP-40656) ￥3,000-(tax in)

2023年05月10日発売「春めく私小説」通常盤(CRCP-40657) ￥1,500-(tax in)

＊全会場、メンバー全員が参加致します。

＊対象商品各CDと特典会参加券には数に限りがございます。予め、ご了承下さい。

＊1会計3枚までのご購入とさせて頂きます。追加ご購入ご希望の方は、購入列の最後尾に再度お並び下さい。

＊購入列が途切れ次第、特典会は終了となります。

お問合せ：日本クラウン 販売促進部 クジラ夜の街 係

https://www.crownrecord.co.jp/s/c01/form/inquiry?ima=5303

◾️＜クジラ夜の街 ONE MAN TOUR 2025-2026“STARDUST JOURNEY”＞

2025年

12月14日（日）神奈川・F.A.D YOKOHAMA

12月20日（土）兵庫・神戸VARIT.

12月21日（日）香川・高松TOONICE

2026年

1月17日（土）長野・長野LIVE HOUSE J

1月18日（日）埼玉・HEAVEN’S ROCKさいたま新都心VJ-3

1月24日（土）石川・金沢AZ

1月25日（日）愛知・名古屋Electric Lady Land

1月31日（土）福岡・福岡DRUM SON

2月1日（日）広島・広島Live space Reed

2月8日（日）北海道・札幌SPiCE

2月11日（水・祝）宮城・仙台darwin

2月14日（土）新潟・新潟GOLDEN PIGS RED STAGE

2月21日（土）静岡・静岡UMBER

2月23日（月）大阪・梅田CLUB QUATTRO

2月28日（土）東京・EX THEATER ROPPONGI

関連リンク

◆クジラ夜の街 オフィシャルサイト

◆クジラ夜の街 オフィシャルX

◆クジラ夜の街 オフィシャルInstagram

◆クジラ夜の街 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆クジラ夜の街 オフィシャルTikTok

写真◎淵上裕太