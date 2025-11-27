“おしゃレトロ”な佐野勇斗が満載！ 自身9作目のカレンダー2.27発売決定 表紙＆特典カット解禁
M！LK・佐野勇斗の9作目となるカレンダー『佐野勇斗カレンダー2026.4‐2027.3』が、SDPより2026年2月27日に発売されることが決定。表紙3種と特典カット4種が公開され、佐野本人からのコメントが到着した。
【写真】懐かしいのに新しい“おしゃレトロ”な佐野勇斗を堪能！ イベント限定版、KIRARI会員限定版表紙
2015年に映画『くちびるに歌を』で俳優デビュー。近年では、NHK連続テレビ小説『おむすび』（24年）、NHK『ひとりでしにたい』（25年）、劇場版『トリリオンゲーム』、劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』（25年）など数々の作品に出演している佐野。現在放送中の日本テレビ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』ではゴールデン・プライム帯ドラマで自身初のダブル主演を務めている。
また、5人組ダンスボーカルグループ・M！LKのメンバーとしても活動しており、楽曲「イイじゃん」がSNSを中心に大流行。11月5日に発表された現代用語の基礎知識選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」ノミネート語30では、“ビジュイイじゃん”が選出されるなど社会現象となっている。『第76回NHK紅白歌合戦』の初出場も決定し、『第67回輝く！日本レコード大賞』の「優秀作品賞」にも選出。そんな大躍進を遂げている佐野の、自身9作目となるカレンダーが発売される。
佐野は「佐野勇斗カレンダー2026発売が決まりました！ 今年もみんなと楽しい1年を過ごせるように頑張っていきたいと思います！ いぇい！」とコメントを寄せた。
今作のテーマは「80年代レトロアメリカンカルチャー」。サングラス姿でビリヤードを楽しむ大人びたカットや、ボクシンググローブを手にまっすぐな眼差しで拳を突き出す、臨場感のあるドラマチックなカット、ダイナーでハンバーガーに豪快にかぶりつくシーンなど、多彩な“レトロアメリカン”テイストのビジュアルが満載。スタイリング、ヘアメイク、ロケーションに至るまで細部にこだわり、どこか懐かしいのに新しい“おしゃレトロ”な世界観を堪能できるカレンダーとなっている。
さらに、今年はページに切り取り線を施した仕様となっており、お気に入りのカットを飾ったり持ち歩いたりと、楽しみ方の幅が広がる仕様に。ノスタルジックかつ遊び心あふれる世界観の中で、“変わらない無邪気さ”と“進化し続ける今の佐野勇斗”が詰まった内容だ。サイズはA5、卓上リング式（切り取り線入り）。
このたび、本作の通常版表紙、イベント限定版表紙、「＋KIRARI」会員限定版表紙の3種、そして特典カット4種を一挙解禁。
通常版表紙は、白いTシャツ姿でポテトをつまむ、爽やかな空気感が漂うカット。イベント限定版表紙は、ハンバーガーを頬張り幸せそうな笑みがこぼれるモグモグカットを採用。モノクロ仕上げがレトロアメリカンの雰囲気を一層際立たせるデザインとなっている。
「＋KIRARI」会員限定版表紙は、バスケットコートでホワイトコーデにカラーサングラスで佇む、スポーティーな雰囲気のカット。それぞれ異なるテイストで表現される“レトロアメリカン”に注目したい。
スタダ便、SDP＋、楽天ブックス、HMV＆BOOKSonline／HMV店舗／ローソン店頭Loppiの購入特典となるオリジナルフォトカードは、持ち運びのしやすいスマホサイズで、絵柄は4種。購入場所ごとに異なる。
なお、発売記念イベントも開催予定だ。
『佐野勇斗カレンダー2026.4‐2027.3』は、SDPより2026年2月27日発売。価格は2530円（税込）。
【写真】懐かしいのに新しい“おしゃレトロ”な佐野勇斗を堪能！ イベント限定版、KIRARI会員限定版表紙
2015年に映画『くちびるに歌を』で俳優デビュー。近年では、NHK連続テレビ小説『おむすび』（24年）、NHK『ひとりでしにたい』（25年）、劇場版『トリリオンゲーム』、劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』（25年）など数々の作品に出演している佐野。現在放送中の日本テレビ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』ではゴールデン・プライム帯ドラマで自身初のダブル主演を務めている。
佐野は「佐野勇斗カレンダー2026発売が決まりました！ 今年もみんなと楽しい1年を過ごせるように頑張っていきたいと思います！ いぇい！」とコメントを寄せた。
今作のテーマは「80年代レトロアメリカンカルチャー」。サングラス姿でビリヤードを楽しむ大人びたカットや、ボクシンググローブを手にまっすぐな眼差しで拳を突き出す、臨場感のあるドラマチックなカット、ダイナーでハンバーガーに豪快にかぶりつくシーンなど、多彩な“レトロアメリカン”テイストのビジュアルが満載。スタイリング、ヘアメイク、ロケーションに至るまで細部にこだわり、どこか懐かしいのに新しい“おしゃレトロ”な世界観を堪能できるカレンダーとなっている。
さらに、今年はページに切り取り線を施した仕様となっており、お気に入りのカットを飾ったり持ち歩いたりと、楽しみ方の幅が広がる仕様に。ノスタルジックかつ遊び心あふれる世界観の中で、“変わらない無邪気さ”と“進化し続ける今の佐野勇斗”が詰まった内容だ。サイズはA5、卓上リング式（切り取り線入り）。
このたび、本作の通常版表紙、イベント限定版表紙、「＋KIRARI」会員限定版表紙の3種、そして特典カット4種を一挙解禁。
通常版表紙は、白いTシャツ姿でポテトをつまむ、爽やかな空気感が漂うカット。イベント限定版表紙は、ハンバーガーを頬張り幸せそうな笑みがこぼれるモグモグカットを採用。モノクロ仕上げがレトロアメリカンの雰囲気を一層際立たせるデザインとなっている。
「＋KIRARI」会員限定版表紙は、バスケットコートでホワイトコーデにカラーサングラスで佇む、スポーティーな雰囲気のカット。それぞれ異なるテイストで表現される“レトロアメリカン”に注目したい。
スタダ便、SDP＋、楽天ブックス、HMV＆BOOKSonline／HMV店舗／ローソン店頭Loppiの購入特典となるオリジナルフォトカードは、持ち運びのしやすいスマホサイズで、絵柄は4種。購入場所ごとに異なる。
なお、発売記念イベントも開催予定だ。
『佐野勇斗カレンダー2026.4‐2027.3』は、SDPより2026年2月27日発売。価格は2530円（税込）。