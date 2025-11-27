24歳で亡くなったNFL選手、直前に警察とカーチェイス 時速260kmで疾走か
現地時間11月6日に、悲劇的な死を遂げたNFLダラス・カウボーイズのマーショーン・ニーランド選手（享年24）。自ら撃ったとみられる銃傷のため亡くなる前に、警察とカーチェイスを繰り広げ、時速260kmで運転していたことが分かった。
【動画】マーショーン・ニーランド選手を追悼するカウボーイズの投稿
The Athleticによると、ニーランド選手の運転する車を追跡したテキサス州公安局（DPS）が、21日に記録と映像を公開。11月5日22時33分頃、ニーランド選手が「猛スピード」で運転する車を目撃した警官が追跡を開始したところ、ニーランド選手がダラス・ノース・トールウェイで「危険な車線変更を数回」行い、「時速220km以上」で運転していたことが分かった。ボディカメラの映像によると、時速約260kmに達した瞬間もあったようだ。
警官はその後彼の車を見失ったが、ダラス・パークウェイ沿いでトラックと衝突したニーランド選手の車を発見。車内には空のホルスターが残されていたという。警官は、車を運転していた人物がニーランド選手だとは認識しておらず、武装を警戒していたという。家族らから「別れを告げていた」との報告を受けた段階で、初めて自殺の可能性を把握したものとみられる。
ウエスタンミシガン大学出身のニーランド選手は、2024年のドラフトで指名を受け、カウボーイズに入団。今月3日の試合では、プロ初となるタッチダウンを決めていた。彼との間に第1子を妊娠中の恋人カタリナ・マンセラさんは彼が亡くなる直前、自殺の可能性があるとして警察に助けを求めていたという。
なおカウボーイズは、17日のラスベガス・レイダース戦で、ヘルメットに彼の背番号94を掲げるなど、様々な形で追悼している。また、ブライアン・ショッテンハイマーヘッドコーチは12日の会見で、妊娠中のカタリナさんの経済支援を目的とする「マーショーン・ニーランド記念基金」を設立したことを明らかにした。
