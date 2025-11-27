º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡¢ÁÒ²Ê¥«¥Ê¤ÈÉ×ÉØÌò¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡¡°ì½ï¤ËÉÛÃÄ¤ËÆþ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡ÖNHK¤Ç²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤ò¡Ä¡×
¡¡º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëBS»þÂå·à¡ØÉâÏ²±À¡Ù¤Î¼èºà²ñ¤Ë¡¢¶¦±é¼Ô¤ÎÁÒ²Ê¥«¥Ê¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£É×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤Æ´¶¤¸¤¿¤ª¸ß¤¤¤Î¡È¥¹¥Æ¥¤Ê¤È¤³¤í¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏÅ¯Ìé¡¢¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤â±é¤¸¤¿¡Ö±À¡×Ìò¤ËÄ©Àï¤¹¤ëº´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð
¡¡¥¸¥ç¡¼¥¸½©»³¤ÎÌ¾ºîÌ¡²è¡ØÉâÏ²±À¡Ù¤ò¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ËëËö¤ÎÉÊÀî½É¡£½÷Êª¤ÎÃåÊª¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢È±¤ò¤ª¤Ç¤³¤ÎÁ°¤Ç·ë¤ó¤ÀÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤ÊÃË¨¡¨¡¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖÉâÏ²±À¡×¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È±À¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤«¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤É÷ÂÎ¤ÇÆü¡¹¤òµ¤¤Þ¤Þ¤ËÀ¸¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¿¼¤¯¿Í¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¿Í¡¹¤Î±¿Ì¿¤òÍ¥¤·¤¯Æ°¤«¤·¤Æ¤æ¤¯¡£¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¤Î¿Í´Ö»¿²Î¤À¡£
¡¡¡Ö¿·¤·¤¤»þÂå·à¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ËÜºî¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¡ÖËÍ¤¬±é¤¸¤ë°ÊÁ°¤Ë¡È¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±é¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸«¤¿¤¤¤«¤é¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡×¤È½Ð±é¤Î·è¤á¼ê¤ò¸ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î´Ø·¸¤Ç7¡Á8·î¤È¤¤¤¦¿¿²Æ¤Î»£±Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡ÖÌ¿¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤ë½ë¤µ¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Ë¤¹¤´¤¯ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Ñ¥¤Ã¤È¤·¤¿ÀÄ¶õ¤ò±Ç¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥«¥á¥é±Ç¤¨¤ÏÈ´·²¤À¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¹üÂÀ¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢ÄÏ¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤ÄÁ¤·¤¤»þÂå·à¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê¤´¤¿¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦±À¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÎºÊ¡¦¤«¤á¡ÊÁÒ²Ê¡Ë¡¢À®Ä¹ÅÓÃæ¤ÎÂ©»Ò¡¦¿·Ç·½õ¡ÊÀî¸¶±ÍÅÔ¡Ë¤È¤Î²ÈÂ²ÌÏÍÍ¤ò¼´¤Ë¿Ê¤à¡£¡ÖÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤Æ¥¹¥Æ¥¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¡ÖÁÒ²Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¸«¤¿¤Þ¤ó¤Þ¥¹¥Æ¥¤Ê¿Í¡£ÁÒ²Ê¤µ¤ó¡Ê¤¬ºÊÌò¡Ë¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç¤·¤¿¤â¤ó¡£¡È¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢±é¤¸¤ë±À¤¬½÷Í·¤Ó¤Î·ã¤·¤¤ÆðÇÉ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡Ö²È¤Ëµ¢¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡È²¿¤·¤È¤ó¤Í¤ó¡ª¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¼«¿È¤Î»×¤¤¤È¤Ï°ã¤¦¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ò¼¨¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À²È¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£²ÈÂ²¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÒ²Ê¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤ò¼«Á³¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÀä»¿¡£°ì½ï¤ËÉÛÃÄ¤ËÆþ¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡ÖNHK¤Ç²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÌòÆÀ¤À¤Ã¤¿¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÁÒ²Ê¤â¡Ö»ä¤âÂ¢Ç·²ð¤µ¤ó¤È¤ª¼Çµï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£¤Ê¤ª¤«¤Äµ¤¸¯¤¤¤â¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¤·¡¢Â¢Ç·²ð¤µ¤ó¤Ï²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤¬Èþ¤·¤¯¤Æ¡¢ÎÙ¤Ç¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡É¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº´¡¹ÌÚ¤È¶¦±é¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¼èºà²ñ¤Ë¤Ï¥¤¥Ã¥»¡¼Èø·Á¡¢º´Ìî¸µÉ§¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢±é½Ð¤Î°ì¿§Î´»Ê¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡BS»þÂå·à¡ØÉâÏ²±À¡Ù¤Ï¡¢NHK BS¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î4Æü¤è¤êËè½µÆüÍË18»þ45Ê¬ÊüÁ÷¡Ê¢¨½é²ó¤Î¤ß19»þ¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¡£
