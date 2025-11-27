¡Ö»ä¤ÎÌÜ¤Ï¤´¤Þ¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡×ºå¿À¤ÎµåÃÄÇ¼²ñ¤ÇÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬Ï¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¡¢¥Á¡¼¥à¡¢µåÃÄ¤Î´·¤ì¤ò²ü¤á¤ë
¡¡¥ê¡¼¥°ºÇÂ®Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¤ÎµåÃÄÇ¼²ñ¤¬27Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¿Á²íÉ×¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¡Öº£Ç¯¤Ï¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ï¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡¢¤½¤·¤Æ²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤ÏÍ¥¾¡¸å¤Î¡È´·¤ì¡É¤ò²ü¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö´·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é2¥«·î¤Î¥ª¥Õ¤¬¾¡Éé¡£¤½¤ì¤À¤±¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¡£ÁÈ¿¥¤â´·¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£´·¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÉ¬¤ºÉ½¤ì¤ë¡£»ä¤ÎÌÜ¤Ï¤´¤Þ¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£»ä°ì¿Í¤Ç¤â¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡£´ü¤¹¤ë»×¤¤¤ÇÍèÇ¯2·î¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¼óÇ¾¿Ø¡¢Áª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤âÍ¥¾¡¤Ë´·¤ì¤ëÂÎ¼Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤¿¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬ÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤»ÑÀª¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£