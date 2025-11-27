ÀîÊ¿»ü±Ñ¤È°Ë¸¶¹ä»Ö¡¡¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¡Öµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀîÊ¿»ü±Ñ¤È°Ë¸¶¹ä»Ö¤¬£²£·Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ì¡ºÍ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¥·¡¼¥µ¡¼¡Ç£ó¡×¡Ê£²£°£²£¶Ç¯£±£±·î£²£·Æü¡áÂçºå¡¦£Á£Â£Ã¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¤Ê¤Ë¤ïÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤Ä¤è¤Ã¤µ¤ó¡Ê°Ë¸¶¹ä»Ö¡Ë¤È²ÆìÎ°µåÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¸¥¨¥¤¡ÊÀîÊ¿»ü±Ñ¡Ë¤Ë¤è¤ëÆÌ±úÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¥·¡¼¥µ¡¼¡Ç£ó¡×¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÂçºåËüÇî¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢±¿Ì¿¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤ÀÆó¿Í¤ÎÂçºå¡¦¿·À¤³¦·à¾ì¤«¤é¤ª¾Ð¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸÷¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¤ì¡¢·ÝÇ½³¦¤Î±É¸÷¤ò¶î¤±È´¤±¡¢¤½¤·¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿Ì¡ºÍ»Õ¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤À¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯£±£²·î¤Ë¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¥·¡¼¥µ¡¼¡Ç£ó¡×¤ò´úÍÈ¤²¤·¤¿Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀîÊ¿¤Ï¡Ö£´Ç¯Á°¤À¤Ã¤±¡¢ÉñÂæ¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬£¶£´¸ø±é¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ËèÆü¤¬ÂçÊÑ¤ÊÉñÂæ¤Ç¤â¤ó¤â¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ø£²¿Í¤Ç¤Ê¤Ë¤«¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤ä¤í¤¦¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¹ä»Ö¡¢Âçºå¤À¤è¤Ê¡£²¶¤¬²Æì¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡Ä¡¢Âçºå¤È²Æì¤Ç¡Ø¤Ê¤Ë¤ï¥·¡¼¥µ¡¼¡Ç£ó¡Ù°ìÂò¤Ç¤¹¤°·è¤Þ¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤Ê¤ì¤½¤á¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÎÉñÂæ¤¬ºÇ½ªÅª¤ÊÌ´¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ÆÌ¡ºÍ»Õ¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢±Ä¶È¤â¤ä¤í¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç·ëÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£µÇ¯¤Î£Î£È£Ë¿·¿Í¤ª¾Ð¤¤Âç¾Þ¤Ë¤â»²Àï¤·¤¿£²¿Í¡££Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤Ø¤Î°ÕÍß¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÀîÊ¿¤Ï¡Ö£Í¡Ý£±»Ë¾å¡¢ºÇ¹âÇ¯Îð¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢£Á£Â£Ã¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿°Ë¸¶¤Ï¡Öµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£