主要国内証券 先物取引高情報まとめ（11月27日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月27日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 70( 70)
日経225ミニ 12月限 621( 621)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 9( 0)
日経225ミニ 12月限 319( 319)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 28( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 89( 80)
TOPIX先物 12月限 25( 25)
日経225ミニ 12月限 1405( 1405)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1637( 887)
3月限 34( 24)
TOPIX先物 12月限 153( 83)
日経225ミニ 12月限 79986( 31728)
1月限 702( 372)
2月限 18( 14)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 435( 219)
3月限 59( 39)
日経225ミニ 12月限 42716( 20344)
1月限 235( 111)
2月限 10( 4)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 142( 142)
3月限 4( 4)
日経225ミニ 12月限 3716( 3716)
1月限 212( 212)
2月限 4( 4)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 519( 519)
3月限 26( 26)
TOPIX先物 12月限 21( 21)
日経225ミニ 12月限 22444( 22444)
1月限 71( 71)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
