　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月27日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　70(　　　70)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 621(　　 621)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 9(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 319(　　 319)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　28(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　89(　　　80)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　25(　　　25)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1405(　　1405)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1637(　　 887)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　34(　　　24)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 153(　　　83)
日経225ミニ　 　12月限　　　 79986(　 31728)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 702(　　 372)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　18(　　　14)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 435(　　 219)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　59(　　　39)
日経225ミニ　 　12月限　　　 42716(　 20344)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 235(　　 111)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　10(　　　 4)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 142(　　 142)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3716(　　3716)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 212(　　 212)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 4(　　　 4)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 519(　　 519)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　26(　　　26)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　21(　　　21)
日経225ミニ　 　12月限　　　 22444(　 22444)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　71(　　　71)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース