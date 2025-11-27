元NMB48白間美瑠、素肌のぞく大胆透けニット姿にファン衝撃「服どうなってるの？」「二度見した」
【モデルプレス＝2025/11/27】元NMB48の白間美瑠が11月26日、自身のInstagramを更新。自身の写真集「MERCI」（秋田書店）のオフショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】28歳元NMB「どうなってるの？」衝撃的なノースリニット姿
白間は「街並みも現地の方もあたたかくて、懐かしい感じ」「突然の雨も素敵」とつづり、遠くに広がる景色を眺めるショットを投稿。背中や脇の部分が大きく開いたノースリーブニットにデニムのショートパンツを合わせ、脇腹がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「服どうなってるの？」「最高にキュート」「二度見した」「すごく刺激的」「健康的な美しさ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆白間美瑠、大胆ワンピで素肌際立つ
◆白間美瑠の投稿に「すごく刺激的」と反響
