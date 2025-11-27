　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月27日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2404(　　 951)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　31(　　　31)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3212(　　1639)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2311(　　2187)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 527(　　 192)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 429(　　 415)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 7(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　20(　　　20)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 309(　　 277)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 461(　　 350)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4656(　　2104)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2500(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2749(　　2723)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 156(　　 148)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1865(　　1312)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　92(　　　66)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 508(　　 388)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　12月限　　　 64587(　 28613)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 850(　　 436)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 9(　　　 7)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 430(　　 244)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　40(　　　26)
日経225ミニ　 　12月限　　　 34050(　 16954)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 237(　　 169)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　13(　　　 7)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3782(　　3782)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　76(　　　76)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 6(　　　 6)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 826(　　 826)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　80(　　　80)
日経225ミニ　 　12月限　　　 24873(　 24873)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 239(　　 239)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 4(　　　 4)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース