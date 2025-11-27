主要国内証券 先物取引高情報まとめ（11月27日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月27日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2404( 951)
3月限 31( 31)
TOPIX先物 12月限 3212( 1639)
日経225ミニ 12月限 2311( 2187)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 527( 192)
3月限 100( 0)
TOPIX先物 12月限 429( 415)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7( 0)
3月限 20( 20)
TOPIX先物 12月限 309( 277)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 461( 350)
TOPIX先物 12月限 4656( 2104)
3月限 2500( 0)
日経225ミニ 12月限 2749( 2723)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 156( 148)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1865( 1312)
3月限 92( 66)
TOPIX先物 12月限 508( 388)
3月限 1( 1)
日経225ミニ 12月限 64587( 28613)
1月限 850( 436)
2月限 9( 7)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 430( 244)
3月限 40( 26)
日経225ミニ 12月限 34050( 16954)
1月限 237( 169)
2月限 13( 7)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2( 2)
日経225ミニ 12月限 3782( 3782)
1月限 76( 76)
2月限 6( 6)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 826( 826)
3月限 80( 80)
日経225ミニ 12月限 24873( 24873)
1月限 239( 239)
2月限 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
