外国証券 先物取引高情報まとめ（11月27日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月27日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 9481( 9273)
3月限 225( 125)
TOPIX先物 12月限 11044( 11044)
3月限 67( 67)
日経225ミニ 12月限 159157( 159157)
1月限 3428( 3428)
2月限 35( 35)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3429( 3429)
3月限 69( 69)
TOPIX先物 12月限 8287( 8287)
日経225ミニ 12月限 63898( 63898)
1月限 1284( 1284)
2月限 23( 23)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 402( 302)
3月限 101( 1)
TOPIX先物 12月限 1688( 1688)
日経225ミニ 12月限 313( 313)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 547( 294)
TOPIX先物 12月限 1893( 1893)
日経225ミニ 12月限 4756( 4756)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 537( 537)
3月限 10( 10)
TOPIX先物 12月限 1892( 1892)
日経225ミニ 12月限 5405( 5405)
1月限 64( 64)
2月限 5( 5)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 592( 584)
TOPIX先物 12月限 2680( 2680)
日経225ミニ 12月限 1726( 1726)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 866( 866)
3月限 31( 31)
TOPIX先物 12月限 2171( 2171)
日経225ミニ 12月限 14197( 14197)
1月限 45( 45)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 248( 244)
TOPIX先物 12月限 61( 61)
3月限 2( 2)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 112( 111)
TOPIX先物 12月限 295( 295)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 31( 31)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8( 0)
3月限 2( 2)
TOPIX先物 12月限 71( 71)
日経225ミニ 1月限 15( 15)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
