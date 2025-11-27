　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月27日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　9481(　　9273)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 225(　　 125)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 11044(　 11044)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　67(　　　67)
日経225ミニ　 　12月限　　　159157(　159157)
　　　　　 　 　 1月限　　　　3428(　　3428)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　35(　　　35)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3429(　　3429)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　69(　　　69)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8287(　　8287)
日経225ミニ　 　12月限　　　 63898(　 63898)
　　　　　 　 　 1月限　　　　1284(　　1284)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　23(　　　23)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 402(　　 302)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 101(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1688(　　1688)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 313(　　 313)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 547(　　 294)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1893(　　1893)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4756(　　4756)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 537(　　 537)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　10(　　　10)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1892(　　1892)
日経225ミニ　 　12月限　　　　5405(　　5405)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　64(　　　64)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 5(　　　 5)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 592(　　 584)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2680(　　2680)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1726(　　1726)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 866(　　 866)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　31(　　　31)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2171(　　2171)
日経225ミニ　 　12月限　　　 14197(　 14197)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　45(　　　45)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 248(　　 244)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　61(　　　61)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 112(　　 111)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 295(　　 295)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　31(　　　31)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 8(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　71(　　　71)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　15(　　　15)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース