　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月27日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 13091(　 12324)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 106(　　 106)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 20469(　 19840)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　12月限　　　164924(　164912)
　　　　　 　 　 1月限　　　　3375(　　3375)
　　　　　 　 　 2月限　　　　2023(　　　23)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　6968(　　6559)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 286(　　 186)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 14998(　 14798)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　12月限　　　 93824(　 93824)
　　　　　 　 　 1月限　　　　2634(　　2634)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　33(　　　33)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1176(　　 338)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 760(　　 444)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2164(　　2164)
　　　　　 　 　 2月限　　　　2000(　　　 0)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1253(　　 839)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6335(　　4898)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 500(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4450(　　4382)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　16(　　　16)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2060(　　1184)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3145(　　2881)
日経225ミニ　 　12月限　　　　5379(　　5379)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　78(　　　78)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2045(　　1599)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4128(　　3508)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3694(　　3678)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1524(　　1163)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4065(　　3865)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　12月限　　　 18509(　 18497)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　16(　　　16)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 376(　　 322)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1884(　　 326)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1500(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　51(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2008(　　 719)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 200(　　　 0)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　63(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 346(　　 327)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 376(　　 376)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース