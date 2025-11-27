外国証券 先物取引高情報まとめ（11月27日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月27日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 13091( 12324)
3月限 106( 106)
TOPIX先物 12月限 20469( 19840)
3月限 6( 6)
日経225ミニ 12月限 164924( 164912)
1月限 3375( 3375)
2月限 2023( 23)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 6968( 6559)
3月限 286( 186)
TOPIX先物 12月限 14998( 14798)
3月限 4( 4)
日経225ミニ 12月限 93824( 93824)
1月限 2634( 2634)
2月限 33( 33)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1176( 338)
TOPIX先物 12月限 760( 444)
日経225ミニ 12月限 2164( 2164)
2月限 2000( 0)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1253( 839)
3月限 6( 6)
TOPIX先物 12月限 6335( 4898)
3月限 500( 0)
日経225ミニ 12月限 4450( 4382)
1月限 16( 16)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2060( 1184)
TOPIX先物 12月限 3145( 2881)
日経225ミニ 12月限 5379( 5379)
1月限 78( 78)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2045( 1599)
TOPIX先物 12月限 4128( 3508)
日経225ミニ 12月限 3694( 3678)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1524( 1163)
3月限 5( 5)
TOPIX先物 12月限 4065( 3865)
3月限 1( 1)
日経225ミニ 12月限 18509( 18497)
1月限 16( 16)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 376( 322)
TOPIX先物 12月限 1884( 326)
3月限 1500( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 51( 0)
TOPIX先物 12月限 2008( 719)
3月限 200( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 63( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 346( 327)
TOPIX先物 12月限 376( 376)
日経225ミニ 1月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
