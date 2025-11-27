「日経225オプション」12月限プット手口情報（27日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9125円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
SBI証券 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
マネックス証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万9625円プット
取引高(立会内)
バークレイズ証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 10( 4)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
