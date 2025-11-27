「日経225オプション」12月限プット手口情報（27日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万9250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 58( 58)
ソシエテジェネラル証券 34( 34)
野村証券 25( 25)
SBI証券 34( 24)
豊証券 15( 15)
楽天証券 12( 12)
松井証券 8( 8)
BNPパリバ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
広田証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
JPモルガン証券 160( 0)
◯4万9625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 37( 37)
BNPパリバ証券 8( 8)
SBI証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 3( 3)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
岩井コスモ証券 4( 4)
JPモルガン証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 405( 255)
JPモルガン証券 240( 90)
ソシエテジェネラル証券 66( 66)
インタラクティブ証券 56( 56)
SBI証券 42( 38)
ビーオブエー証券 30( 30)
野村証券 25( 25)
バークレイズ証券 214( 14)
BNPパリバ証券 311( 11)
楽天証券 9( 9)
豊証券 8( 8)
安藤証券 6( 6)
松井証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 5( 5)
岩井コスモ証券 1( 1)
ゴールドマン証券 600( 0)
UBS証券 200( 0)
◯5万125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
JPモルガン証券 2( 2)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
ABNクリアリン証券 11( 11)
楽天証券 5( 5)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯4万9125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万9250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 58( 58)
ソシエテジェネラル証券 34( 34)
野村証券 25( 25)
SBI証券 34( 24)
豊証券 15( 15)
楽天証券 12( 12)
松井証券 8( 8)
BNPパリバ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
広田証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
JPモルガン証券 160( 0)
◯4万9625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 37( 37)
BNPパリバ証券 8( 8)
SBI証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 3( 3)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
岩井コスモ証券 4( 4)
JPモルガン証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 405( 255)
JPモルガン証券 240( 90)
ソシエテジェネラル証券 66( 66)
インタラクティブ証券 56( 56)
SBI証券 42( 38)
ビーオブエー証券 30( 30)
野村証券 25( 25)
バークレイズ証券 214( 14)
BNPパリバ証券 311( 11)
楽天証券 9( 9)
豊証券 8( 8)
安藤証券 6( 6)
松井証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 5( 5)
岩井コスモ証券 1( 1)
ゴールドマン証券 600( 0)
UBS証券 200( 0)
◯5万125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
JPモルガン証券 2( 2)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
ABNクリアリン証券 11( 11)
楽天証券 5( 5)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース