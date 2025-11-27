　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万9125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)


◯4万9500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　58(　　58)
ソシエテジェネラル証券　　　　　34(　　34)
野村証券　　　　　　　　　　　　25(　　25)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　34(　　24)
豊証券　　　　　　　　　　　　　15(　　15)
楽天証券　　　　　　　　　　　　12(　　12)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
広田証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
JPモルガン証券　　　　　　　　 160(　　 0)


◯4万9625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　14(　　14)


◯4万9750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　37(　　37)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 8(　　 8)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 7(　　 7)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 7(　　 7)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　39(　　39)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 8(　　 8)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 405(　 255)
JPモルガン証券　　　　　　　　 240(　　90)
ソシエテジェネラル証券　　　　　66(　　66)
インタラクティブ証券　　　　　　56(　　56)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　42(　　38)
ビーオブエー証券　　　　　　　　30(　　30)
野村証券　　　　　　　　　　　　25(　　25)
バークレイズ証券　　　　　　　 214(　　14)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 311(　　11)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
豊証券　　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 5(　　 5)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
ゴールドマン証券　　　　　　　 600(　　 0)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 200(　　 0)


◯5万125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　11(　　11)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　16(　　16)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　11(　　11)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)




※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

