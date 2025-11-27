子育て世代ほど“モヤモヤ”しているという、飲み会代金は経費になるのに保育料は経費にならない問題。12月は会社員の方にとっては年末調整、個人事業主の方にとっては確定申告に向けた準備で税金や控除を強く意識する時期。

【映像】キャバクラは経費になるのに…“保育料”はなぜ除外？

ニュース番組『わたしとニュース』では、なぜ保育料が必要経費として税制上扱われないのかについて、東京大学-IncluDE 准教授の中野円佳氏とともに考えた。

なぜ保育料は経費にならない？税理士が解説

保育料が経費にならない問題について、街の人はどう思っているのだろうか。

「働く人の環境を整える意味では、保育料やベビーシッター代も経費に含んで良い。会社は人がいないとまわらないので」（商社勤務30代）

「（経費で落とす）こと自体を考えたことがなかった。家事サポートとかありがたいと思うので、そういうのが（経費で）落ちたらいいな」（会社員30代）

経費にならないことを受け入れながらも、『言われてみれば確かにおかしくない？』という気持ちがむくむくと膨らんでくる保育料やベビーシッター代の税法上の取り扱われ方。なぜ経費に認められないのか。西村税理士事務所・西村真依氏が語った。

「『キャバクラは経費になるのに』と比較されると思うが、事業遂行上必要かどうかというポイントでみる。子どもを預けないと仕事ができないというのは、当然かなと思うが、そこと結びつけて考えていない家事費、プライベートな支出という風にみられてしまう」（西村税理士事務所・西村真依氏）

「保育料＝家事費」とされているため、必要経費の対象から除外されているという。

そんな多くの子を持つ親を長年悩ませてきたこの問題にメスを入れる動きがある。「保育料を経費に！訴訟」と銘打って弁護士らが立ち上がり、国を相手取って今年2月に提訴。先日11月18日に第3回口頭弁論が開かれたばかりだ。弁護団の戸田善恭弁護士は、時代に合わせた法律の修正が必要だという。

「今の保育所制度ができたのが1947年の戦後だが、その当時の社会状況は、戦争でお父さんお母さん亡くしてしまったり、子供の救済のためという、社会的なニーズがあった時代だ。その時代が前提としている考え方は、基本的に女性が家で子育てをするという考え。その発想がまだ結構染み付いている部分があると思っており、アップデートが必要なのではないか。それを裁判で光を当てることができる」（戸田弁護士）

そもそも“必要経費”と“家事費”って？何が違う？

政府は過去、ベビーシッター代の控除について検討したこともあった。2015年の自民党の税制調査会では、当時の安倍政権が子育て支援を重視していることから、ベビーシッター代を経費として認めることを将来の検討課題と発表された。しかし、これ以降立ち消えになってしまったという。

これについて中野氏は「税制調査会に参加していた男性らは、ベビーシッターを使ったことがありますか？と思ってしまった。立ち消えになった理由はわからないが、女性が子どもの面倒を見ればいいというような世界の人たちで話していたのではないか」と私見を述べた。

そもそも“必要経費”とは、所得を得るために必要な支出のこと。そのため所得から控除が可能となる。一方、“家事費”は個人の消費生活上の支出とされているため、控除できない。つまり保育料はプライベートな支出とみなされ、“家事費”に含まれているということだ。これに対し、中野氏は以下のように語る。

「公私分離規範みたいな言い方をするが、パブリックな場とプライベートの場は分けるべきだという規範がすごく強い。子どもを預けることによって仕事ができているわけだが、子どもは専業主婦のお母さんが見ればいいという前提で作られているので、必要経費にはならないし、子ども＝プライベートとみなされている印象」

「リモートワークが浸透してきたが、それ自体も子どもが近くにいたら仕事ができないということも、想像力が湧かない人たちが制度を作っていたりすると、雑に考えられてしまう。2020年にベビーシッターで性犯罪が起こった取材もしたが、その話を取り上げるだけで『一部の人の話でしょ』『だから親が家で子どもを見ればいい』という方に話が行ってしまう。意思決定をする、あるいは制度を作る人たちが、育児をしながら共働きすることをイメージしていないのかなという印象」

では、今後の保育料はどう扱われるべきなのだろうか？西村税理士事務所・西村真依氏は補助金を提案する。「働きながら大きく稼ぐのは難しい女性も多く、元々赤字の確定申告など、控除の恩恵が無いケースもある」ためだという。一方、戸田弁護士は“控除”を提案。理由として「補助だと自治体によって取り組みや金額もバラバラで地域差が出てしまう」と説明した。

こうした現状を踏まえ、中野氏は「企業の方も、例えば家事代行やベビーシッターを福利厚生として補助するなど、家の環境をプライベートと切り捨てないで、仕事をするためにという認識が広がるといいと思う」と提唱した。

