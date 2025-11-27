２７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１５９円７７銭（０・３７％）高の４万２８６８円０７銭だった。

５営業日連続で値上がりし、前日に続いて最高値を更新した。３３３銘柄のうち約半数にあたる１７９銘柄が上昇した。

前日の米株式市場では、ハイテク株の上昇などから主要株価指数がそろって上昇した。流れを引き継いだ東京市場はプライム銘柄の約６割が値上がりし、買い注文が優勢だった。半導体関連銘柄を含む電機株の上昇が目立ったほか、化学や非鉄金属株も買われた。

上昇率は、半導体材料などを手がけるレゾナックを傘下に持つレゾナック・ホールディングス（ＨＤ）（８・８５％）がトップだった。ＴＯＰＰＡＮＨＤ（７・３２％）、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ（５・３０％）と続いた。

下落率は、エーザイ（２・７０％）が最大で、朝日インテック（２・６１％）、塩野義製薬（２・５２％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比６０８円０３銭（１・２３％）高の５万１６７円１０銭だった。３日連続で値上がりして、１７日以来、１０日ぶりに５万円台を回復した。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１３・０７ポイント（０・３９％）高い３３６８・５７。