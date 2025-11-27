　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万1125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　34(　　34)
JPモルガン証券　　　　　　　　　32(　　32)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万1000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 516(　 366)
シティグループ証券　　　　　　 260(　 110)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　70(　　70)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　66(　　40)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　29(　　29)
ソシエテジェネラル証券　　　　　28(　　28)
野村証券　　　　　　　　　　　 425(　　25)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　20(　　20)
楽天証券　　　　　　　　　　　　18(　　18)
松井証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
インタラクティブ証券　　　　　　 8(　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 5(　　 5)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　13(　　13)
バークレイズ証券　　　　　　　　10(　　10)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)


◯5万500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 141(　 141)
シティグループ証券　　　　　　　50(　　50)
野村証券　　　　　　　　　　　　50(　　50)
松井証券　　　　　　　　　　　　17(　　17)
ソシエテジェネラル証券　　　　　10(　　10)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 9(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　62(　　62)
シティグループ証券　　　　　　　50(　　50)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　37(　　37)
ソシエテジェネラル証券　　　　　25(　　25)
楽天証券　　　　　　　　　　　　13(　　13)
シティグループ証券　　　　　　　 7(　　 7)