「日経225オプション」12月限コール手口情報（27日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
JPモルガン証券 32( 32)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 516( 366)
シティグループ証券 260( 110)
UBS証券 70( 70)
SBI証券 66( 40)
BNPパリバ証券 29( 29)
ソシエテジェネラル証券 28( 28)
野村証券 425( 25)
モルガンMUFG証券 20( 20)
楽天証券 18( 18)
松井証券 9( 9)
インタラクティブ証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 5( 5)
安藤証券 4( 4)
ビーオブエー証券 2( 2)
◯5万875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
バークレイズ証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯5万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 141( 141)
シティグループ証券 50( 50)
野村証券 50( 50)
松井証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
BNPパリバ証券 10( 10)
SBI証券 9( 5)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
ビーオブエー証券 1( 1)
◯5万375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 62( 62)
シティグループ証券 50( 50)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 37( 37)
ソシエテジェネラル証券 25( 25)
楽天証券 13( 13)
シティグループ証券 7( 7)
