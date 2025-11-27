2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈アナが、23日のABEMA的ニュースショーに出演。その際、話題にあがったインスタグラムのショットが注目を集めている。

【映像】中川アナのミニスカポリス姿（実際の映像）

中川アナは自身のインスタグラムで流暢な英語でハロウィンの思い出を語り、ハロウィンの仮装“ミニスカポリス姿”を公開し、話題になった。ファンからは「安奈ちゃんに逮捕されたい」「足が引き締まって綺麗 しっかりトレーニングしてるね」とコメント欄が大盛り上がりに。

これに対し、元『週刊SPA!』副編集長で女子アナインスタ評論家の田辺健二氏は「元NHKの峰不二子が逮捕する側に。こういう自由奔放ぶりに心をかき乱されるおじさんが多いのも頷けます」と分析。

■肩出しトップスコーデも話題

21日の投稿では、個性的な肩出しトップスとデニムパンツコーデを披露。「妹のように可愛いありさちゃんと初の高輪ゲートウェイ。たくさん撮ってくれました。こういうトリッキーなお洋服大好きで綺麗に着こなせたらいいなぁという思いもあってトレーニングしてます笑 まったりランチできて楽しかったなぁ」と綴った。

この投稿には、「カッコイイ、素敵ですね〜」「とても素敵でナチュラルな感じの安奈さんもやっぱり好きだなぁ」「風景が霞んでしまうぐらいの肩の綺麗さと笑顔の可愛さ」「セクシーだし綺麗」といったコメントが寄せられた。

そんな中川アナは、エゴサをしていた際に、自身に関して「インターネットパーソナリティー」と書かれていたのを見つけて驚いたそうだ。

「Googleでエゴサしてたら見つけちゃったんだけど、この『インターネットパーソナリティー』という肩書きとは笑」（中川アナ）

これに田辺氏は「エゴサをここまで潔く認めるのは相当ポイントが高い。絶妙な肩書きを付けられるところも親近感を覚えます」とコメント。

中川アナは「インターネットパーソナリティーがどういう仕事なのかはわからない。どこから出てきたのかもわからない。Xのポストに返信いただいていた中では、『ネットでしか見かけないからだよ』とか、そういうなんかコメントをいただいたので、もっと頑張らないとって思いました」と語った。

（『ABEMA的ニュースショー』より）