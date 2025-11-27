お笑いトリオ・3時のヒロインの福田麻貴（37）、ゆめっち（31）、かなで（33）が26日、都内の老舗銭湯で行われたセゾン投信「等身大の投信風呂」PRイベントに登壇した。

【映像】3時のヒロイン所属の“キャンセル界隈”

投資に関心がありながらも、若者の4割が現在投資をしていない“投資キャンセル界隈”にちなみ、3時のヒロインが所属する“〇〇界隈”を聞いた。

ゆめっち「“受け身の恋愛キャンセル界隈”。恋愛の話になるんだけど受け身だったんだよ、すごく」

福田「どこがやねん！」

ゆめっち「確かに人よりは受け身ではない人生だったけど、より攻めの活動をさせてもらっていた。この間もイベントにめっちゃタイプの記者さんがいて、公開でナンパした」

一方、かなでは“我慢キャンセル界隈”に所属しているという。

かなで「我慢をしなかった結果が今。“明日から我慢すればいいか”と思っても、“今日はもう食べちゃおう”と我慢できないし、『今日はちょっと歩こうかな』と言ってもタクシーを呼んでしまう。『我慢』という言葉がいらないかもしれない。私が“キャンセル界隈”という概念。どうも、“キャンセル界隈”です！」

（『ABEMA Morning』より）