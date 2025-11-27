日本ハムから国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使して巨人入りした松本剛外野手が２７日、都内のホテルで入団会見に臨んだ。背番号は「９」に決定した。

プロ１５年目を迎える来季、新天地での勝負を選び「すごく悩んだ部分はありましたけど、（巨人に）一番最初に声をかけていただいて。阿部監督にも電話で直接『来季、力になってほしい』と言っていただきました」と明かした。背番号「９」については「９番を着けられたらうれしいな、と思っていたので、すごくうれしいです。熱烈なジャイアンツファンとして育ってきました。９番と言えば清水（隆行）さん、亀井（善行）さんのイメージ」と大きな喜びを口にした。

２２年に打率３割４分７厘で首位打者を獲得。２２、２４年に２０盗塁以上を記録し、安定した守備力も強み。今季は故障や若手の台頭もあり、出場６６試合で打率１割８分８厘に終わったが、体調が万全に整えば走攻守で貴重な戦力になると球団側は判断した。巨人は外野手が課題で、若手も未知数な部分がある。来季の外野のレギュラーはほぼ白紙の状態で、左打者に比べて右打者の外野は層が厚いとは言えず、補強ポイントに合致した。球団のＦＡ補強は昨年のソフトバンク・甲斐に続き２年連続３０人目。

◆松本 剛（まつもと・ごう）１９９３年８月１１日、埼玉・川口市生まれ。３２歳。帝京高から２０１１年ドラフト２位で日本ハム入団。２２年に右打者で球団初の首位打者に輝きベストナイン受賞。通算７７３試合、６０８安打、打率２割６分５厘、１４本塁打、１５７打点。１８０センチ、８４キロ。右投右打。