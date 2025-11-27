映画監督のウェス・アンダーソンが、自宅から大切に保管していた映画『ムーンライズ・キングダム』の小道具が盗まれたことを明かした。失われたのは劇中で使用されたポータブルレコードプレーヤーで、ロンドンで開催される展覧会の準備中に見当たらないことに気づいたという。



アンダーソン監督は「見つからなかったのは１つだけ。レコードプレーヤーだ。誰かが持ち去った」と語り、「１つの失ったものを気にする程度なら良い兆しかもしれない」と続けた。



皮肉にも、このレコードプレーヤーは劇中でカーラ・ヘイワード演じるスージー・ビショップが兄から無断で持ち出す場面に登場している。



展覧会「Ｗｅｓ Ａｎｄｅｒｓｏｎ： Ｔｈｅ Ａｒｃｈｉｖｅｓ」は１１月２１日にロンドンのデザイン・ミュージアムで開幕し、来年７月まで開催予定。監督のキャリアを辿る７００点以上の展示品が並ぶ。目玉には『グランド・ブダペスト・ホテル』の模型、『アステロイド・シティ』に登場した自動販売機、グウィネス・パルトローが『ザ・ロイヤル・テネンバウムズ』で着用した毛皮のコートなどが含まれる。さらに『ライフ・アクアティック』で使用された海洋生物のパペットや、『ファンタスティック Ｍｒ． Ｆｏｘ』の人形も展示されている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）