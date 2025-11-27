「ストリートファイター」シリーズと銭湯の異色コラボイベント「SENTO DE SENTO 銭湯で戦闘」が2025年12月11日から2026年1月12日まで開催される。

開催施設は以下の通り。

・宮城県：愛子天空の湯 そよぎの杜

・栃木県：宇都宮天然温泉 ベルさくらの湯

・千葉県：天然温泉施設 成田空港温泉 空の湯

・東京都：天然温泉 平和島

・東京都：スパ＆カプセル ニューウィング

イベント期間中、開催施設への入場者に特典イラストカード（全8種）をランダムで1枚配布する。入場料支払いが対象で、各施設の引換場所で申告が必要となる。特典は在庫がなくなり次第終了。

施設内では、『ストリートファイター6』と『ストリートファイターII』のキャラクターを使用したオリジナルグッズを販売。コラボグッズ購入2000円（税込み）毎に特典ステッカー（全8種）をランダムで1枚配布する。なお販売状況により個数制限が発生する場合があり、グッズ・特典ともに在庫切れの可能性がある。支払方法や営業時間は施設により異なる。

また飲食購入特典として、各施設の対象メニュー注文1品毎に特典コースター（全8種）をランダムで1枚配布する。各施設で対象メニューが異なり、在庫が無くなり次第終了。引換場所で申告が必要となる。

さらに、各施設にキャラクター8名の「のぼり旗」が登場。特大パネルも設置予定だ。

なお今回のコラボイベントは、アニメIPを活用した横断型コラボプロジェクト「レジャフェス」の第6弾。これまでにも「初音ミク」や「アイドルマスター シャイニーカラーズ」とのコラボによる「レジャフェス」が開催されている。

イベント特設サイト（ストリートファイター6公式内）：

https://fes03.origress.com/

(c)CAPCOM

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)