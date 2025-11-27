ソニーが「α」新製品を12月2日に発表 α7シリーズか、AIプロセッシングユニットの搭載に期待
ソニーのWebサイトに、新しいカメラのティーザーが登場しました。「V」を大きくあしらった背景の上に、αのロゴとともに「Redefine basic」（ベーシックを再定義する）の文字があり、フルサイズミラーレスのベーシックモデル「α7」の第5世代モデルがお披露目される可能性が高そうです。
ティザーには「2025.12.02(Tue) 23:00 JST」という表記があり、発表は12月2日の23時とみられます。
【編集部MEMO】α7シリーズは、2021年12月に登場した第4世代モデル「α7 IV」（ILCE-7RM4）が現行モデルとしてラインナップされています。センサーは有効3300万画素と十分な画素を持ちますが、それ以降に搭載した「α7R V」や「α7C II」などが搭載するAIプロセッシングユニットは搭載しておらず、AF性能に古さが感じられます。
