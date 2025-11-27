「気分が沈む」「やる気が出ない」「眠りが浅い」。気温が下がり、日照時間が短くなる冬の時期、心身の調子が乱れる人は少なくない。整える方法はあるのか。「日本発酵文化協会」上席講師の藤本倫子さんは「寒い季節におすすめなのがキムチだ。その効果は体を温めるだけにとどまらない。発酵によって生成されるGABAは、睡眠を整え、精神を安定させる効果がある」という――。（取材・文＝フリーライター・笹間聖子）

写真＝iStock.com／Yuuji ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yuuji

■キムチは「夜に食べる」のが吉

いわずもがなだがキムチは、韓国の漬物だ。韓国の醤油や味噌、にんにく、唐辛子などを混ぜた『ヤンニョム』と呼ばれる合わせ調味料で食材を和えたり、漬けたものがキムチである。使われる食材は、白菜など野菜がメジャーだが、タコやイカほか、さまざまなバリエーションがある。

体を温めてくれるカプサイシンが唐辛子に含まれているため、冬にぴったり。だが、健康へのアプローチに最も重要なのは乳酸菌だ。キムチの乳酸菌は、しっかりと発酵させるとアミノ酸の一種である「GABA」という成分を出す。GABAには、精神の安定やストレス軽減、睡眠の質の向上などの効果がある。

「だから、夜にキムチを食べるとよく眠れるんです。腸活にももちろんいいですね。乳酸菌は腸内を酸性にして善玉菌を増やし、カルシウムなど栄養を吸収しやすくしてくれます。

腸と脳神経系は信号伝達を通じて相互作用するので、腸内環境の乱れはうつ、不安、ストレスなどのメンタル面に影響することも分かっています。心身を整える食材と言えるのではないでしょうか」

そう、発酵のエキスパート 藤本倫子先生は太鼓判を押す。

画像提供＝藤本さん 「日本発酵文化協会」上席講師の藤本倫子さん - 画像提供＝藤本さん

■“赤くて辛い”はあとから来た

ところで、現在のキムチの誕生には、日本が関わっていることをご存知だろうか。キムチの起源は、紀元前にあった中国の塩漬けだと言われている。これが後に百済（現在の韓国南西部）に伝わるも、当時は「野菜を塩で漬けて長期保存する」ものだったそうだ。

その後、高麗時代になると塩漬けだけでなく、味噌や醤油を使った「醤漬け」（チャンアチ）と呼ばれるキムチが登場。漬け汁に漬ける食文化もこの頃に生まれたようだ。また、1168〜1241年に生きた文人 李奎報(りけいほう)による詩文集「東国李相国集」には、キムチを意味する「沈菜（チムチェ）」という言葉が残されている。

しかし、当時のキムチはまだ赤色の辛いものではなかった。キムチが赤くなったのは18世紀頃。16世紀、日本との交易で唐辛子が伝来し、韓国の環境に合ってよく育ったことから、じわじわと広まっていったとされている。「豊臣秀吉が朝鮮に出兵した際、凍傷を避けるため靴の中に唐辛子を入れて行ったのがはじまり」という説もあるが、確証はない。

ちなみに、日本では唐辛子は、雑菌防止のために米びつに入れるなど、「ものが腐らないように」という役割で使われていたのだが、韓国では食材として受け入れられたのが面白い。日本にキムチが入ってきたのは、日本が韓国を統治していた第二次大戦中から戦後にかけて。焼肉と共にどんどん広まっていった。

■“酸っぱくなってからが本番”だった

「ところであなた、酸っぱくなったキムチを捨ててないわよね？」

キムチの歴史に思いを馳せていると、藤本先生から突然そんな質問が飛んできた。「そういえば先週、酸っぱくなったキムチをもう腐ったかな……と思って捨てました」と答えると「もったいない！ 一番いいところを捨ててるわよ」と叱られた。

酸味は腐っているのではなく乳酸菌が増えている証拠で、身体にいいそうだ。藤本先生は、「最低でも1カ月寝かせてから食べる」という。酸味が気になる人は、加熱すれば、「酸味が旨みに変わっておいしく食べられる」とのこと。おすすめの食べ方は豚キムチだそう。

写真＝iStock.com／Alex Liew ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Alex Liew

豚には、キムチにはないタンパク質と、糖質をエネルギーに変換するビタミンB1が含まれており、キムチと合わせることで、免疫力向上や代謝促進、腸内環境改善など、さまざまな相乗効果が得られる。

加えて、豚の脂身も酸味をまろやかに中和してくれる。藤本先生いわく、「パーフェクトな組み合わせ」だそうだ。

■冬にぴったり「キムチ鍋」で心も身体もポカポカに

酸っぱくなったキムチをごま油で炒めてから、鍋にするのもいい。

ごま油と合わせることによって香りとコクが加わり、抗酸化作用のあるビタミンEの吸収も高めてくれる。具材は、タンパク質を一緒に入れ込むのがおすすめ。豆腐類をはじめ、鶏肉、魚類、豚肉でもOK。豚キムチと同様、合わせることによって心身の健康に多くの相乗効果が得られる。

写真＝iStock.com／bonchan ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／bonchan

また、酸味は腐ってはいない……と書いたが、キムチが「まだ食べられるかどうか」の見極めは、表面に白いカビのようなものが出てきているか、あとは吐き気のするような腐臭がするかどうかが判断基準。もしそのような状態になったら、賞味期限内でも食べないほうがいい。

普通は賞味期限内に腐ることはないが、口をつけた箸を入れたりしていると、雑菌が繁殖することもあるので注意が必要だ。

「あなたまさか、残り汁は捨ててないわよね？」

と、ここで再び、藤本先生から質問が。え？ 捨ててますが――。

「捨てちゃだめ！ 残り汁も食べなさい！」

また叱られた。乳酸菌はこの残り汁に多いそうで、最後はスープに入れたり、冬はコチュジャンや酒、中華麹、醤油、すりおろしにんにく、生姜などと一緒に汁ごと鍋に入れ、「チゲ」にするのもおすすめだそう。ご飯と絡めてチャーハンにしてもいい。

■「本場の韓国産のほうがおいしい」は本当か

ここまで読んでキムチの口になった読者のために、「おいしいキムチの選び方」を藤本先生に聞いてみた。よく、「本場の韓国産のほうがおいしい」と言われるが、本当だろうか？

「韓国のキムチには『発酵させないと販売してはいけない』というルールがあります。日本にはそれがないので、『塩漬けした野菜にキムチだれをのせてるだけで、発酵していない』と考える人もいますね。

でも今日本のスーパーで売っているキムチは、漬け込んで発酵させているものがほとんど。心配な方は、ラベルに『発酵』『乳酸菌』などの記載があるものを選べば間違いないでしょう」。

もう1つ、日本のキムチには不利な点がある。

日本では2012年、浅漬けを原因とする腸管出血性大腸菌O157による食中毒事件で死亡者が出てしまった過去がある。これを繰り返さないよう、漬け物への規制が厳しいのだ。

漬物に使用する野菜は必ず次亜塩素酸の調味液につけて殺菌しなければならないため、野菜に元々付いている乳酸菌などが死んでしまう。

「だから日本のキムチはイマイチ」「韓国のキムチは次亜塩素酸につけていないから、タレの発酵も野菜の発酵もより進んでいるはず。そちらのほうが乳酸菌が多いのでは」などと考えるかもしれない。

けれど、ヤンニョムを発酵させてから、殺菌後の野菜と合わせて発酵させる方法もある。加えて乳酸菌は、発酵後に添加することもできる。単純に製法だけでは判断できないのだ。

■自家製ヤンニョムで「自分だけのキムチ」を育てる

キムチの楽しみ方を広げるため、「もっとキムチアレンジを教えてください」と藤本先生にお願いしたところ、「アレンジなんてまだ甘い！」とまたまた叱られた。

「キムチの楽しみは、ヤンニョムを自分でつくるようになってからがスタートよ。自分でつくり始めると、辛さも自由に調整できますからね。唐辛子には甘いもの、辛いもの、全然辛くないものもあるのよ。ヤンニョムづくりなんて面倒くさい？ いやいや、あえるだけだから簡単です」

材料もスーパーで買えるものばかりだそうだ。例えば、塩辛、醤油、はちみつ、ニラ、ニンニク、生姜、大根、人参、リンゴなど。野菜と果物はすりおろし、後は混ぜ合わせるだけだ。

提供＝藤本倫子先生 自家製ヤンニョム。唐辛子、塩辛、醤油、はちみつ、ニラ、ニンニク、生姜、大根、リンゴなど好きな具材をすりおろして混ぜるだけ。 - 提供＝藤本倫子先生

フルーツはスイカ、桃、柿、パイナップルなどでも。決まりはない。とにかく、ヤンニョムにしっかり糖分を入れておけば、乳酸菌はどんどん増える。フルーツがなければ砂糖でもいい。

そして、出来上がったヤンニョムに好みの野菜などを塩もみして漬ければ、キムチが完成する。漬ける期間はひと晩でもいいし、1週間でもOK。数カ月程度漬けて乳酸菌を増やし、酸っぱくなってから食べてもいい。

また、きゅうりのように生で食べられる野菜なら、ヤンニョムをかけるだけでも。これが「オイキムチ」として売られているものである。ヤンニョムは、冷蔵庫に入れておけば、1〜2カ月は使えるそうだ。

ヤンニョムのレシピは星の数ほどあるそうで、藤本先生は、「まずは真似からで大丈夫」と話す。「本やネットで見つけたレシピを、だんだんと自分流にアレンジしていけばいいんです」とにんまり。

■白菜の代わりに“切り干し大根”

売られているキムチは白菜が99％を占めるが、自家製なら材料も星の数だ。藤本先生が推すのは切り干し大根。干しているから、漬け込んでもしっかり食感が残って食べ応えがあり、カルシウムも含まれているため、栄養価も高い。味もすぐ染みる。

「好みの食材でキムチがつくれるので、『今回はこの唐辛子、この野菜で試そう』といった形で、どんどん楽しみ方が広がっていきますよ。キムチの概念が変わるはず」

ご自身は、自家製のキムチとクリームチーズをクラッカーに乗っけたり、ヤンニョムとマヨネーズを合わせたものに野菜をディップすることが多いのだとか。この時期は、鍋の最後の味付けに使うことも。

提供＝藤本倫子先生 藤本先生のお気に入りは、自家製キムチとクリームチーズの組み合わせ。クラッカーに乗せればおやつ感覚で楽しめる。 - 提供＝藤本倫子先生

ちなみに、キムチを食べる量には「1日これぐらい」といった目安はないそう。ある市販のキムチを確認したところ、塩分が100gあたり3.3g程度あった。世界保健機関（WHO）が大人の1日当たりの食塩摂取量について、「5.0g未満」を推奨していることを考えると、漬け物と同じ感覚でほどほどに楽しむのが良いだろう。

忙しい毎日に、おいしく楽しい“ちょい足し”キムチで、健やかな心身と快眠を手に入れてみてはいかがだろうか。

