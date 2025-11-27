日本ハムからＦＡで巨人入りした松本剛外野手（３２）が２７日、都内で入団会見を行った。総額２億５０００万円の２年契約で、背番号は９に決定した。（金額は推定）

新庄監督のもとで２２年には首位打者にも輝いた巧打者。日本ハムへの愛着も強く、松本は「正直すごく悩んだ」と移籍決断の心境を明かした。ただ、新庄監督とはＬＩＮＥでやり取りを交わし、エールを受けたという。

「毎試合毎打席、全部チェックするからなという言葉をいただいて、僕のことをすごく応援してくれると言ってくれて良かったです。嬉しい気持ちもありましたし、恩返しできたらなと思います」。

強打の右打ち外野手は巨人の補強ポイントに合致。水野本部長は「来年は外野の一角として活躍することを願っています」と期待した。

松本は「ここ１、２年悔しいシーズンが続いている中で、最初に声をかけていただいて、『力になってほしい』と阿部監督から直接言っていただいた」と決め手にも言及。「個人としては全試合出場したいという思いで、チームとしては日本一に」と目標を掲げた。