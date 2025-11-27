【半額】黒毛和牛食べ放題が「9800円→4900円」になる特別企画【肉の日限定】

株式会社セクションエイトが運営する肉汁餃子専門店「新宿駆け込み餃子」（新宿区歌舞伎町）は、2025年11月29日（土）「いい肉の日」限定で、特別企画を実施する。※文中の価格は全て税込表記

【特別企画】

・キャンペーン概要実施日

2025年11月29日（土） 限定

・内容

A5ランク黒樺牛 すき焼き食べ放題コース

・価格

通常 9800円→ 4900円 ※半額

「新宿駆け込み餃子」は、出所者の社会復帰を支援する居酒屋。出所者が店舗で働き、利用者と接することによって、人や社会とのつながりを学び、自立に向け社会に踏み出していく。「新宿駆け込み餃子」は出所者の再犯防止と社会復帰を支援することで、新たな被害者を生まない社会づくりへの寄与を目指しているという。

新宿駆け込み餃子店内

【熊本発祥の高級黒毛和牛「黒樺牛（くろはなぎゅう）」と契約】

〜「黒樺牛」と契約した3つの理由〜

〈1〉日本一を見据える「一貫生産」体制と安定供給力

「黒樺牛」の最大の強みは、繁殖から肥育、生産、販売に至るまでを一貫して行う「一貫生産」体制。黒毛和種の特性を最大限に引き出す適切な育成期間を確保しているため、常に最高品質の和牛を提供し続けている。2025年には出荷頭数全国1位を見込むという、その盤石な供給力は、世界を見据えた和牛ブランド展開において欠かせない信頼の証だという。

〈2〉恵まれた環境と徹底した衛生管理

美味しさの追求と同時に、食の安全は最優先事項。黒樺牛は、恵まれた自然環境のもと、牛の健康管理を徹底し、人が食べても安心な厳選された飼料を与えられているという。また、牧場内では毎日の徹底的な消毒を実施するなど、最高水準の衛生管理を貫いている。

〈3〉「とろける食感」を生み出す低融点の極上脂肪

「黒樺牛」の真髄は、その肉質にある。融点（脂が溶ける温度）が低いのが最大の特徴。口に入れた瞬間、体温でサラリと溶け出す脂が、「とろける食感」を生み出しているという。

〈特別企画・詳細〉

最高級A5ランクブランド牛「黒樺牛（くろはなぎゅう）」のすき焼き食べ放題コース（通常9800円）を、1日限定で半額の4900円にて提供する。法被（はっぴ）を纏ったスタッフによる活気ある接客と、江戸の祭りをイメージした店内で、気軽に最高級和牛を味わえる。

【3つの体験ポイント】

〈1〉最高級A5ランクブランド牛「黒樺牛」を使用。芸術的な霜降りと、とろけるような食感、芳醇な香りが特徴。高価な和牛を、日本独自の「食べ放題」スタイルで心ゆくまで堪能できる。

〈2〉「江戸の祭り」にタイムスリップしたような空間体験店内は、江戸時代の火消しや祭りをイメージしている。スタッフは全員「法被（はっぴ）」を着用しているという。

〈3〉11月29日限定で採算度外視の価格設定。最高級A5ランク「黒樺牛」すき焼き食べ放題を半額で提供。 2025年のインバウンド需要に向け、新宿から発信する「日本文化×食」のエンターテインメントを体験できる。

A5ランク黒樺牛 すき焼き食べ放題コースが半額

◾️提供条件

90分制（ラストオーダー30分前）

※席が埋まり次第終了

※「いい肉の日キャンペーンを見た」とスタッフへ伝える

〈店舗情報〉

新宿駆け込み餃子

住所：東京都新宿区歌舞伎町１−１２−２ 第58東京ビル 1F・2F

アクセス：JR新宿駅 東口 徒歩5分／西武新宿駅 徒歩3分

営業時間：24時間営業

席数：58席

公式サイトはこちら

