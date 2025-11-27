日本ハムからＦＡで巨人入りした松本剛外野手（３２）が２７日、都内で入団会見を行った。総額２億５０００万円の２年契約で、背番号は９に決定した。（金額は推定）

オレンジのネクタイを締めて会見した松本は「正直、すごく悩んだ部分はあったんですけど、ここ１、２年悔しいシーズンが続いている中で、最初に声をかけていただいて、『力になってほしい』と阿部監督から直接言っていただいた」と決め手を明かした。

松本は１１年度ドラフト２位で日本ハム入り。２２年には打率・３４７をマークして首位打者を獲得した。２２年に２１盗塁、２４年には２０盗塁を記録するなど、走塁技術も光る。

強打の右打ち外野手は巨人の補強ポイントに合致。水野本部長は「来年は外野の一角として活躍することを願っています」と期待した。

獲得の経緯については「プレーだけじゃなくて、野球に対する姿勢もとても良い選手でジャイアンツの若手にとってもいい見本になる選手なので、取りに行こうと決めました」と説明。「ここ１、２年出場機会に恵まれていなかったので、ジャイアンツにきてもう一度輝いてもらおうということです」とした。