¡ÚËÁÆ¬Á´Ê¸¡Û¡ÖÌÀÆü¤«¤é°ì¿Í¤Î»ÔÌ±¡×Á°¶¶»Ô¡¦¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤¬¼¿¦¡¡¤¢¤¹¤«¤é¤Ï¡È¤ªÏÍ¤Ó¹ÔµÓ¡É¤Ø¡¡»ÔÄ¹Áª½ÐÄ¾¤·¤Ï¡ÈÌ¤Äê¡É¤â¡Ö½ÐÇÏ¤Ï°ì¤Ä¤Î¸¢Íø¡×
Éô²¼¤Î´ûº§ÃËÀ¤ÈÊ£¿ô²ó¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÇÌ©²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤¬Âà¿¦´ê¤òÄó½Ð¡£»ÔµÄ²ñ¤Ï¡¢27Æü¸á¸å¤ÎËÜ²ñµÄ¤ÇÁ´²ñ°ìÃ×¤ÇÆ±°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡©¡ÛÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¾®Àî»ÔÄ¹
¼¿¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¾®Àî»ÔÄ¹¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºàËÁÆ¬¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÁ´Ê¸¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¼¿¦¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©»þ´ü¤Ï¡©
Q¡§ËÜÆü¡¢¼¿¦¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼¿¦¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¾®Àî¾½¡¦Á°¶¶»ÔÄ¹
¤Þ¤º¡¢µÄ²ñ¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡ÖÄêÎã²ñ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¼¿¦¤òµá¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´«¹ð½ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»ä¤â»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¤´°Õ¸«¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄêÎã²ñ¤Ç¤ÏÂç»ö¤ÊµÄ°Æ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢µÄ»ö¿Ê¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ÔÀ¯¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Í¤¨¤¿¡¢½ÏÎ¸¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î·èÃÇ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Q¡§18Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¼¿¦¤Î¹Í¤¨¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¼«¤é¼¿¦¤òÁª¤Ö¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¼¿¦¤ò·èÃÇ¤µ¤ì¤¿¡©
¾®Àî¾½¡¦Á°¶¶»ÔÄ¹
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ÔµÄ¤ÎÊý¤È¤â²¿¿Í¤«¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Â¾¤Ë¤â»Ù±ç¼Ô¤ÎÊý¤È¤â¤ªÏÃ¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë°ìºòÆü¡¢25Æü¤ÎÍ¼Êý¤Ë·èÃÇ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q¡§¤³¤ì¤¬Âç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ÔÌ±¤Î°Õ¸«¤ä»ÔµÄ¤ÈÏÃ¤·¤¿Ãæ¤Ç½ù¡¹¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤ê25Æü¤Ë·èÃÇ¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡©
¾®Àî¾½¡¦Á°¶¶»ÔÄ¹
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤ÏµÄ²ñÆüÄø¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½éÆü¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤ËµÄ²ñ¤¬¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢¿¦°÷¤È¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÈ½ÃÇ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ìÃ¶¤±¤¸¤á¡×¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤Ï°ì¿Í¤Î»ÔÌ±¡×
Q¡§¼¿¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ÔÄ¹Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾®Àî»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¤Ï»ÔÄ¹Áª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ï¡©
¾®Àî¾½¡¦Á°¶¶»ÔÄ¹
º£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢º£Æü°ìÃ¶¤³¤ì¤Ç¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤Ï°ì¿Í¤Î»ÔÌ±¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÈÖ¤Ï»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»Ù±ç¼Ô¤À¤È¤«»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤È¤è¤¯ÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½ÐÇÏ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï°ì¤Ä¤Î¸¢Íø¡×ÌÀ¸ÀÈò¤±¤ë
Q¡§»ÔÄ¹Áª¤Ï50Æü°ÊÆâ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤°¤é¤¤¹Í¤¨¤¿¤¤¤«¡©
¾®Àî¾½¡¦Á°¶¶»ÔÄ¹
¤Þ¤º¤ÏÌÀÆü¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¹ÔµÓ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸½¾õ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ï¤¤¡£
Q¡§º£²ó½ÐÇÏ¤ÏÌ¤Äê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÐÇÏ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î»þÅÀ¤Ç½ÐÇÏ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·èÄê¤â¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½ÐÇÏ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¡©
¾®Àî¾½¡¦Á°¶¶»ÔÄ¹
º£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦À¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£½ÐÇÏ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ì¤Ä¤Î¸¢Íø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
