きのう、香港で発生した高層マンションの火災は、これまでに55人の死亡が確認されました。現場にいる記者に最新の状況を伝えてもらいます。

私の後ろに見えるのが現場の高層マンションです。火災の発生から24時間以上が経ちましたが、いまも煙が立ち上っているのが確認できます。

消火活動が続けられていて、6時間前に私たちがこちらに到着したときは部屋の中で火の手が上がっているのが見えましたが、いまはだいぶおさまってきたように見えます。現在、マンションの中に消防隊員が入って、連絡の取れていない住人の捜索が行われているということです。

消防によりますと、きょう午前中にはマンションの31階から高齢の男性1人を救出したということです。

【Q.どのような人が被害にあったのか情報は出ていますか？】

亡くなった方の性別や年齢に関する情報はいまのところ確認できていません。ただ、こちらのマンション群は建てられてから40年以上が経っているということで、近所の住民によりますと、高齢の方が比較的多く住んでいたということです。火災発生が日中の時間帯ということもあり、被害者の多くが高齢の方だったのではないかとみられています。

現在、警察や消防が亡くなった方の身元の確認を進めています。