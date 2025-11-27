庄司智春、藤本美貴との“撮り合い”SHOTに「こういうのが一番幸せ」「ずっとラブラブ」の声

11月26日、品川庄司・庄司智春がInstagramを更新した。

庄司は、自身のInstagramアカウントにて、「写真撮ってあげるって言われたから 笑顔でピースしたら これだもんな…」「ハゲてんじゃねーかよ！」「右サイドマジで気をつけなよ！って サッカーのアドバイスみたいな事言われた ふざけんじゃねぇ！」とツッコミを入れつつ、妻・藤本美貴が撮影した自身のピースショットを公開。

また、「でも今日も笑ってる顔が見れたから 良しとするか…」ともコメントし、自身が撮影した藤本の笑顔の写真も掲載した。

これに、藤本のInstagramアカウントが、「そんな私もボサボサ！！！笑笑笑」と自身の写真に反応。庄司が、「え？最高じゃん」と返すと、藤本がさらに、「じゃーいいか！笑」と返信し、夫婦の仲睦まじさを覗かせていた。

この投稿に対し、ファンからは、「こういうのが一番幸せ」「仲良し夫婦すぎる」「ずっとラブラブ」「ミキティが楽しそうだから良し」「自然体なお二人が大好き」「ミキティへの深い愛感じます」といった反響があった。

2009年に元モーニング娘。の藤本と結婚し、13歳の長男・10歳の長女・5歳の次女という3人の子供を持つ父である庄司。同Instagramでは、家族に関する投稿をたびたび行い、注目を集めている。