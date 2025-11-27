ほっかほっか亭「贅沢 シュウマイ弁当」12月1日(月)より全国発売、中華料理のラインアップを強化

持ち帰り弁当チェーン「ほっかほっか亭」は、12月1日(月)より、「贅沢 シュウマイ弁当」を全国(一部店舗を除く)で発売する。今回の発売により、中華料理のラインアップをさらに強化する。

「贅沢 シュウマイ弁当」には、グループ会社で中華惣菜の製造･販売を行う株式会社ホソヤコーポレーションのシュウマイを使用。お店でせいろ蒸しすることで、ふっくらあたたかく仕上げた。国産豚肉100%のジューシーな肉と、国産玉ねぎの甘みを活かした具材を、自家製ツルもち食感の皮で包んだこだわりのシュウマイ。

さらに、発売に合わせて開発されたオリジナルのたれは、しょう油をベースに、隠し味として国産ゆず果汁とウスターソースを加え、程よい酸味と甘みのある味わいが特徴。

〈メニュー概要〉

◆贅沢 シュウマイ弁当

価格:810円(税込)

国産豚肉･玉ねぎ･しょうがを使用したジューシーなシュウマイを、店舗でせいろ蒸しして提供。他のおかずは、根菜の甘辛煮、ポップコーンシュリンプ、たまごやき、椎茸昆布など、満足感ある内容。

贅沢 シュウマイ弁当

◆贅沢 シュウマイ(4コ)

価格:320円(税込)

贅沢 シュウマイ(4コ)

〈ほっかほっか亭では中華料理を強化中〉

ほっかほっか亭では、他のラインアップとして「中華丼」など、中華料理を強化中。魚介の旨味と野菜をたっぷり使用した中華あんかけで、肉･えび･うずらたまご･きくらげに、5種類の野菜(白菜･玉ねぎ･にんじん･スナックえんどう･筍)が入っている。おかずのみの場合は「八宝菜」という名前で販売中。

◆中華丼:650円(税込)

中華丼

◆八宝菜:560円(税込･おかずのみ)

※西日本店舗での仕様と価格。一部エリアで内容･価格が異なる場合あり。

※一部取扱いのない店舗あり。発売エリアは秋田県、宮城県、山梨県、関東地方、東海･北陸地方、大阪府、兵庫県(淡路島除く)、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国･山陰地方、九州地方。