インフルエンザの猛威が止まりません。



県内に25ある定点の患者数が前の週の約1.4倍となり1,800人を超えました。



1医療機関あたりの患者数は過去10年で最も多かったときの約1.6倍にのぼっていて、感染拡大が続いています。



県のまとめによりますと、今月23日までの1週間に県が定点とする25の医療機関で確認されたインフルエンザの患者の数は、1,893人でした。



1医療機関あたりでは75.72人で、過去10年で最も多かったときの約1.6倍に上っています。





横手保健所管内は1医療機関あたり100人を超えました。引き続き、すべての保健所で警報レベルを超えています。集団発生も相次ぎ、幼稚園や保育所などを中心に44か所で報告されました。学校を含めて比較的若い世代での感染拡大が目立ちますが、高齢者施設での集団感染も増えています。入院患者数は前の週の約1.5倍、61人となりました、県は、年末にかけ人の動きが活発化しさらに感染が拡大する恐れがあるとして、対策の徹底を呼び掛けるとともに医療機関のひっ迫を防ぐため、こども救急電話相談＃8000などの活用を呼びかけています。