石川県白山市にある「1億円のトイレ」をご存じでしょうか。

いまから35年前、竹下登内閣の「ふるさと創生事業」で各自治体に配られた1億円の交付金を使って建設され、その斬新さからトイレが観光名所になるなど、大きな話題を呼びました。

しかし、老朽化などを理由に、トイレは2026年撤去されることになりました。

久々江龍飛アナウンサー「紅葉が見頃を迎えている白山麓にある吉野工芸の里。この公衆トイレは35年前に建てられたのですが、当時としては珍しい設備があるということで、見てみましょう」

オーストリアやフランスなど外国製の便器に、設置当時としては珍しかった自動洗浄センサー。更には冷暖房も完備されています。

バブル経済絶頂のなか 「ふるさと創生事業の1億円」でトイレを作る

このトイレ整備のきっかけとなったのは、竹下内閣のふるさと創生事業です。

竹下登総理（当時）「政府は本年を『ふるさと創生元年』と名付けております」

1988年から89年にかけて、当時の竹下内閣が1億円の交付金を全国の市町村に配布した「ふるさと創生事業」。使い道を限定しない交付金を何に使うか、県内でも各市町村が工夫を凝らしました。

羽咋市は当時「UFOの町」をPRする施設「コスモアイル羽咋」の建設費用に使いました。

また、旧辰口町では名産のゆずのPR事業に充てられました。

そして、旧吉野谷村では当時、県内で初めて下水道普及率100%を達成したとして、記念として「1億円のトイレ」を作りました。男子トイレ、女子トイレなどそれぞれのトイレの建物としての総額が1億円です。

白山市施設管理課・大石憲一課長「山麓地区に大勢の方が観光客として来た際に、大型バスなどが立ち寄った、周辺一帯を散策してくれた」

老朽化に海外製品の使用なので直せない… 1億円のトイレを撤去へ

しかし、建設から35年が経過し、老朽化が目立つように。現在は使用できなくなっている個室トイレを特別に見せてもらいました。

床面は盛り上がっていたり沈んでいたりで、水を流すと水漏れが生じていたりと危険な状態です。

また、海外の製品を使用しているため、部品が調達できないなど、修理もままならない状態になりました。そのため、2026年9月以降、撤去されることが決まりました。

なくなると見たくなる人の性 トイレには見物客が

撤去前にひと目見ようと、きょうもトイレに人が訪れます。

訪れた人「今だったら結構当たり前のことが、すごいと思った」「年代が経っているので、壊すのもしょうがない」「もったいない。今度は2億円になるかもしれない」

白山市は、撤去に合わせて敷地内に新たなトイレを整備することにしています。

白山市施設管理課・大石憲一課長「改めて白山手取川ユネスコ世界ジオパークの拠点施設をこのエリア内で建設する予定となっております。それに合わせて新たにトイレも建設する」

かつて話題を呼んだ街のシンボル。1億円のトイレに代わり、新たな観光客を呼び込む拠点へと生まれ変わります。