»×¤ï¤ºÌÜ¤òµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¸÷·Ê¤¬¡¢°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¤ËÇúÃÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¥Ð¥¹Ää¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿å¿§¡¢²«¿§¡¢²«ÎÐ¿§¤Î²Ä°¦¤¤àÊØ´ïá¤À¡£
¤¨¤Ã¡¢¤É¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È......¡©¡¡¤Ê¤¼¥Ð¥¹Ää¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÊØ´ï¤¬¤à¤½Ð¤·¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©
ÍÑ¤òÂ¤¹¤Ë¤Ï¿ïÊ¬¤È¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¾ì½ê¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤À¤¬......¡©
¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢¥È¥¤¥ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë±ÒÀ¸ÀßÈ÷µ¡´ï¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥¸¥ã¥Ë¥¹¹©¶È¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¡Ë¤ÎËÜ²°ºÇ´ó¤ê¤Î¥Ð¥¹Ää¡Ö¥¸¥ã¥Ë¥¹¹©¶ÈÁ°¡×¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥È¥¤¥ì¥Ù¥ó¥Á¡×¡£
¤¹¤°ÎÙ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Æ±¼Ò¤Î¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ«´ï¤Î¥È¥¤¥ì¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥Ù¥ó¥Á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥È¥¤¥ì¥Ù¥ó¥Á¤Ã¤Æ²¿¡ª¡©
2025Ç¯11·î26Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬¸ø³«¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥È¥¤¥ì¥Ù¥ó¥Á¡×¤Ï2015Ç¯¡¢ÁÏ¶È80¼þÇ¯¤ÎºÝ¤ËÃÏ°è¹×¸¥¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¡£
ÀßÃÖÅö½é¤ÏÇò¤¤ÊØ´ï2¸Ä¤Î¾å¤ËÈÄ¤òÅÏ¤¹·Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙÁÏ¶È90¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÊØ´ï3¸Ä¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÈÄ¤âÅÏ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊØ´ï¤Ë1Ëç¤º¤Ä¾è¤»¤ë·Á¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£²ó¤Î²þ½¤¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ò¿å¿§¡¢²«¿§¡¢²«¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥È¥¤¥ì¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢Ìë´Ö¤Ç¤âÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦ÅÅÅô¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÉÌÌ¤Ë¤Ï¡¢±ÒÀ¸Æ«´ï¥á¡¼¥«¡¼¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÀ½ºî¤·¤¿¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥È¥¤¥ì¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÂÔ¹ç½ê¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡×
Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È²¹¤«¤¤¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥È¥¤¥ì¡£
¥·¥å¡¼¥ë¤À¤±¤É¡¢²¿¤À¤«²Ä°¦¤¤¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥·¥å¡¼¥ë¤À¤Ê......¡£
ÊÉÌÌ¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥È¥¤¥ì¤â¡¢¤«¤Ê¤ê²Ä°¦¤¤¡£
ÊØ´ï¤Ë¹ø¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¤·......¤³¤ó¤Ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ð¥¹Ää¤Ê¤é¡¢¥Ð¥¹¤¬Íè¤ë¤Î¤ò¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÂÔ¤Æ¤½¤¦¤À¡£
¥Ð¥¹Ää¤ËÊØ´ï¤¬ÊÂ¤ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¸÷·Ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¾ï³ê»Ô¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£