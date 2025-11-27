高橋由伸、イタリア高級車との“イケオジ”カットに反響「マセラティが似合う」「ヴィジュアル優勝」「ドライブ連れてって」
元読売巨人軍監督の高橋由伸（50）が、27日までに自身のインスタグラムを更新。“高級車”との2ショットを公開した。
【写真あり】イタリア高級車が似合う…“イケオジ”が過ぎる高橋由伸の近影
高橋は、グレーを基調としたシックなコーデで登場。イタリアの高級自動車メーカー・マセラティとの2ショットを公開し、「今日（編集部注＝26日）発売の雑誌「ENGINE」に出ています。よかったら見てください」とアピールした。同誌の公式サイトによると、「【連載 わが人生のクルマのクルマ。】 第52回 高橋由伸さん（野球評論家／野球解説者）」と説明されている。
この投稿に「めっちゃ かっこいい」「さすが、似合う」「先輩 ドライブ連れてってください」「めちゃくちゃカッコいい！！モデルさんですね」「ヴィジュアル優勝です！！！」「イケメンすぎる」「マセラティが似合う」など称賛の声が相次いでいる。
