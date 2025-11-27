¡ÖÀäÂÐ¤ËÏÓÄË¤¤¤À¤í¤Ã¤Æ¡Ä¡×¥É·³Æ±Î½Ìî¼ê¤¬¾Ú¸À¡¡WS¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿»³ËÜÍ³¿¤ÎÅÁÀâÅêµå¤Î¾×·â¡Ö¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Û¤ÉÀ¨¤«¤Ã¤¿¡×
²÷Åê¤ËÂ³¤¯¡¢²÷Åê¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿»³ËÜ(C)Getty Images
¡¡Ì£Êý¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ëÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£º£½©¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎµåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿»³ËÜÍ³¿¤Î¤½¤ì¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡Ä»³ËÜÍ³¿¤Èº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î»î¹ç¸å¤ÎÊúÍÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡Åê¤²¤ë¤¿¤Ó¤Ëµå°Ò¤ÏÁý¤·¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ïµå³¦¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¡£Âè2Àï¤ÈÂè6Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç·×201µå¤òÅêµå¡£ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦ÈèÏ«¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÇØÈÖ¹æ18¤Ï¤³¤³¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¾¡¤Æ¤ÐÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ëÂè7Àï¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿9²ó¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢3²ó¡Ê34µå¡Ë¤ò´°Éõ¡£¥Á¡¼¥à¤ÎµÕÅ¾·à¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤Ï¤ä¡ÖËþ¾ì°ìÃ×¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤·Á¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÈè¤ìÃÎ¤é¤º¤ÎÅêµå¤Ï¡¢´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿Æ±Î½¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¶Ã¤¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¤ÏÀµÄ¾¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âËÍ¤é¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡ØÀäÂÐ¤ËÏÓÄË¤¤¤À¤í¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡·ãÆ®¤«¤éÌó1¤«·î¤¬²á¤®¡¢¤½¤¦¾Ú¸À¤¹¤ë¤Î¤Ï¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤À¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN LA¡Ù¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿30ºÐ¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢·ãÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè7Àï¤ò¡ÖËÍ¤¬½Ð¤¿»î¹ç¤ÇºÇ¹â¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£ÅÁÀâÅª¤Ê¾ìÌÌ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¤ÈÉ½¸½¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Âè6Àï¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤«¤éÃæ0Æü¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿»³ËÜ¤Ë»¿¼¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤À¤«¤é¤¤Ã¤ÈÃ¯¤â¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤ä¤ë¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¥ä¥Þ¥â¥È¤Î¤¢¤ÎÅêµå¤ÏÈà¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¹â¤ÎÃË¤Ê¤Î¤«¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¡Ø¤â¤¦°ì²ó¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤ä¤ë¡Ù¤Ã¤Æ»ÑÀª¤Ç¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤ËÀ¨¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Þ¤µ¤ËÅ·²¦»³¡£¤½¤ó¤Ê·èÀï¤Ç¿È¤òÊ´¤Ë¤·¤ÆÅê¤²È´¤¤¤¿»³ËÜ¤òË«¤á¤Á¤®¤ë¥¨¥É¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤â¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÏ¢Åê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÆâÍÆ¤Ï»ÙÇÛÅª¡£¤·¤«¤â97¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó156.1¥¥í¡Ë¤«¤é98¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó157.7¥¥í¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅö¤¿¤êÁ°¤ËÅê¤²¤Æ¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ï¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¤·¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¤Þ¤Ç´°àú¤À¤Ã¤¿¡£ÉáÄÌ¡¢Áª¼ê¤Ã¤ÆÏÓ¤ËÈè¤ì¤¬½Ð¤ë¤È¡¢²¿¤è¤ê¤â¡Ø¥³¥Þ¥ó¥É¤¬Êø¤ì¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¡£¤Ç¤â¡¢¥ä¥Þ¥â¥È¤Ï¥Ó¥·¥Ó¥·¤È»Í¶ù¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¸å¤ËÈà¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Û¤ÉÀ¨¤«¤Ã¤¿¤·¡¢MVP¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ÏÌÀ³Î¤À¤è¡×
¡¡¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ÃÏÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿»³ËÜ¡£Æ±Î½¤¬¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿ÅÁÀâÅª¤ÊÅêµå¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]