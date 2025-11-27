マイホームの頭金として「200万円」を下ろそうとしたら、銀行から“事前予約が必要”と言われました。予約しないと引き出せないものなのですか？

そもそも銀行は“いつでも大量の現金を置いているわけではない”

銀行には常に多額の現金があると思いがちですが、実際は必要以上の現金を店舗に置いていません。店舗内の現金量は、防犯上の観点から 厳しく管理されており、必要最低限に抑えられています。

そのため、200万円・300万円といった 数百万単位の現金を当日いきなり引き出されると、支店内の在庫では足りない場合があるのです。とくに以下の状況では予約がほぼ必須になることがあります。



・地方の小規模支店

・平日の朝一番や閉店間際

・月末・給料日の混雑時

・金融機関の統廃合で店舗数が減り、現金管理が厳格化されたエリア

銀行にとって意外と「200万円」は大口扱い。予約なしでは対応が難しいケースが増えているのが現状です。

防犯対策の観点でも「突然の高額引き出し」はリスク

銀行が予約を求める理由には、防犯上の配慮もあります。

もし何の確認もなく誰かが突然200万円を引き出そうとした場合、特殊詐欺や強盗被害につながる可能性があるため、銀行は慎重に対応します。

予約を受けておくことで、

・本人確認を慎重に行う

・用途を確認し、不正や詐欺被害の予兆を見抜く

・周囲に人が多い時間帯を避け、対面で安全に受け渡す

・必要な金種（1万円、5000円など）を用意しておく

といった対策を整えることができます。

実は、銀行側が最も恐れているのは 「引き出した直後の強盗被害」 です。事前予約によって安全な引き出しを案内できるため、利用者のための制度でもあるのです。

予約なしでも下ろせる場合はあるが、期待しすぎない方がよい

もちろん、すべての銀行で「予約必須」というわけではありません。

ただし、以下のような条件がそろえば、当日対応できる確率は高くなります。



・都市部の大型支店

・昼間の比較的空いている時間帯

・数十万円～100万円程度の引き出し

しかし、200万円以上 となると、当日中の引き出しが難しいケースは珍しくありません。「運が良ければ対応できる」はあくまで例外と考え、基本は前日までに予約を入れておくのが安心 です。

予約方法は？ 当日でも間に合う？

多くの銀行では、次の方法で予約できます。



・店舗への電話

・店頭での事前申請

・ネットバンキングからの予約申込（対応している銀行のみ）

ただし、混雑状況や現金量によっては翌日以降になるため、スケジュールに余裕を持って計画することが大切 です。

高額の現金は「予約して下ろす」が今の常識

マイホームの頭金のようにまとまった現金を引き出す場面は、一生のうちそう多くはありません。驚く人も多いですが、銀行の現金管理や防犯の観点から見ると、事前予約は今や一般的なルールです。



・銀行には大量の現金在庫がない

・防犯対策として高額引き出しは慎重に扱われる

・200万円以上は予約必須と考えるのが安全

・早めに電話しておけばスムーズに対応してもらえる

安心してマイホーム購入を進めるためにも、「大きなお金は事前に予約して引き出す」 ということを覚えておくとよいでしょう。

出典

大阪府警察 宝石・貴金属等取扱事業者の義務等_取引時確認義務（200万円を超える現金取引に限る）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー