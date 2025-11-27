「結婚しまーす」上田竜也、石井杏奈との“夫婦ショット”公開「通知欄みて震えた」「びっくりしたよ」
元KAT-TUNの上田竜也さんは11月27日、自身のInstagramを更新。「結婚しまーす」とつづり、俳優の石井杏奈さんとの“夫婦ショット”を披露しました。
【写真】上田竜也＆石井杏奈の“夫婦ショット”
実は、2026年1月7日から放送開始予定のドラマ『聖ラブサバイバーズ』（テレビ東京系）で夫婦役を演じる2人。その宣伝ショットだったようです。また上田さんは、「このインスタで後ろピンクなの初でーす」と普段と雰囲気の違うピンクの背景にも言及しています。
ファンからは、「たっちゃん、ドラマ出演おめでとうございます」「びっくりしたよビジュ良すぎるし恋愛ドラマ初めてで楽しみ」「前髪ありのかわいいたっちゃんだぁ」「王子…！」「ハッとさせられました」「ラブコメ楽しみにしてます」「通知欄みて震えた」「こういうの久々で心臓にきたあ、、！」など、驚きの声も含め、さまざまな声が上がりました。
