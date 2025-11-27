元KAT-TUNの上田竜也さんは11月27日、自身のInstagramを更新。俳優の石井杏奈さんとの“夫婦ショット”を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：上田竜也さん公式Instagramより）

元KAT-TUNの上田竜也さんは11月27日、自身のInstagramを更新。「結婚しまーす」とつづり、俳優の石井杏奈さんとの“夫婦ショット”を披露しました。

【写真】上田竜也＆石井杏奈の“夫婦ショット”

「こういうの久々で心臓にきたあ、、！」

上田さんは「ドラマでまーす　結婚しまーす　ベーシストでーす　王子って名前でーす」とつづり、1枚の写真を投稿。俳優の石井杏奈さんとの“夫婦ショット”です。上田さんが石井さんを後ろから優しく抱き、2人そろって結婚指輪を見せつけるラブラブカットとなっています。

実は、2026年1月7日から放送開始予定のドラマ『聖ラブサバイバーズ』（テレビ東京系）で夫婦役を演じる2人。その宣伝ショットだったようです。また上田さんは、「このインスタで後ろピンクなの初でーす」と普段と雰囲気の違うピンクの背景にも言及しています。

ファンからは、「たっちゃん、ドラマ出演おめでとうございます」「びっくりしたよビジュ良すぎるし恋愛ドラマ初めてで楽しみ」「前髪ありのかわいいたっちゃんだぁ」「王子…！」「ハッとさせられました」「ラブコメ楽しみにしてます」「通知欄みて震えた」「こういうの久々で心臓にきたあ、、！」など、驚きの声も含め、さまざまな声が上がりました。

「堂本光一の倒し方」を披露

自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している上田さん。25日の投稿では「堂本光一の倒し方」とつづり、同アカウントでは恒例となっている楽しいネタ投稿をしました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)