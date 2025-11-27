輪島朝市一帯の復興が本格的に進みます。石川県輪島市は、早くて来年春から朝市通り周辺で建物の着工ができるよう、土地の区画整理を始める方針を示しました。



大規模な火災で、約240棟が焼失した輪島朝市周辺の本町地区。



輪島市は、復興まちづくり計画で、この一帯の再生を「シンボルプロジェクト」と掲げていますが、土地区画については道路の幅が現在の法令に適していないなど、課題が残っていました。





こうした中、輪島市の坂口市長は…

輪島市・坂口 茂 市長：

「朝市周辺の区域を新たに整備し復興を進めるためには、どうしても建築既存不適格な建物が立ち並んでいたということで、道路などの接道条件をしっかり満たさないと、新しい建築物が建てられない状況にありますので、土地区画整理事業を実施することとしています」



土地の区画整理事業を始める方針を固め、来年の春ごろからこの区域で建物の着工ができるよう、進めていきたいとしました。



また、輪島市が独自に「災害危険区域」を指定できるよう、新たな条例を制定する方針です。

これにより、現在、石川県が指定する土砂災害警戒特別区域、いわゆるレッドゾーンの区域以外の住民も、輪島市中心部などに地域ごと移る集団移転ができるようになることが報告されました。



こうした条例案などは、12月2日から始まる輪島市議会の定例会に提出されます。