「今日好き」みなつ、ショーパン×ブーツコーデに反響「オシャレ」「スタイル良い」
【モデルプレス＝2025/11/27】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に出演していた久保田海羽（みなつ）が11月26日、自身のInstagramを更新。伊勢神宮でのミニ丈コーデを披露し、話題となっている。
【写真】「今日好き」出身美女「スタイル良い」ショーパン×ブーツコーデ
みなつは「念願伊勢神宮 100%運気上がった」とつづり、伊勢神宮でのショットを複数枚投稿。スラリと美しい脚が際立つ黒いショートパンツとブーツを合わせたコーディネートで、伊勢神宮を満喫する様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「コーデ可愛すぎ」「ご利益ありそう」「スタイル良い」「似合ってる」「オシャレさん」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。みなつは「ニャチャン編」で忠村太陽とカップル成立したが、2024年9月に破局した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆みなつ、ショーパン×ブーツで美脚披露
◆みなつの投稿に反響
