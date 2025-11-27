「今日好き」寺島季咲、オーバーサイズニットから美脚全開「色白で綺麗」「彼女感すごい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/27】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた寺島季咲が11月26日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出演美女「着こなしてるの流石」全身黄色の美脚コーデ
【写真】「今日好き」出演美女「着こなしてるの流石」全身黄色の美脚コーデ
◆寺島季咲、イエロートップスで美脚ショット披露
寺島は「黄色に包まれた〜〜」とつづり、ベンチへ腰掛けた姿を複数枚投稿。イエローのふわりとした質感のトップスとマフラーにショート丈のボトムスを合わせ、脚の美しいラインが引き立つコーディネートを披露している。
◆寺島季咲の投稿に反響
この投稿には「色白で綺麗」「ひよこみたいで可愛い」「彼女感すごい」「美脚すぎる」「天使じゃん」「着こなしてるの流石」「スタイル抜群」「可愛すぎる」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。寺島は「卒業編2024 inプーケット」「卒業編2024 inセブ島」に参加した。（modelpress編集部）
