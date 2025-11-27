「今日好き」“かなりのカップル”相塲星音＆河村叶翔、ディズニー2ショット公開 コメントやり取りにも反響「憧れ」「尊い」と反響
【モデルプレス＝2025/11/27】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた河村叶翔が11月26日、自身のInstagramを更新。恋人である相塲星音との2ショットを公開した。
【写真】「今日好き」美男美女カップル「憧れ」ディズニー2ショット公開
河村は「星音誕生日おめでとう！」と同日17歳の誕生日を迎えた相塲を祝福。「星音らしく笑顔で一生懸命、時には自分に優しく素敵な一年にしてねん」とつづり、東京ディズニーランドで撮影した2ショットを投稿した。ライトアップされたアトラクションの前で、キャラクターの帽子を被った2人が見つめ合う仲睦まじい様子を披露した。
この投稿に、相塲が「だいすき」とコメント。また、ファンからは「素敵な彼氏さん」「この2人が好きすぎる」「憧れのカップル」「尊いです」などの声が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」美男美女カップル「憧れ」ディズニー2ショット公開
◆河村叶翔、恋人・相塲星音との2ショット披露
河村は「星音誕生日おめでとう！」と同日17歳の誕生日を迎えた相塲を祝福。「星音らしく笑顔で一生懸命、時には自分に優しく素敵な一年にしてねん」とつづり、東京ディズニーランドで撮影した2ショットを投稿した。ライトアップされたアトラクションの前で、キャラクターの帽子を被った2人が見つめ合う仲睦まじい様子を披露した。
◆河村叶翔の投稿に「この2人が好きすぎる」と反響
この投稿に、相塲が「だいすき」とコメント。また、ファンからは「素敵な彼氏さん」「この2人が好きすぎる」「憧れのカップル」「尊いです」などの声が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】