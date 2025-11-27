「シャッフルアイランド」かつよし、水着ショットで肉体美披露「レベチ」「破壊力すごい」の声
【モデルプレス＝2025/11/27】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演したプロサッカー選手の君島克佳が11月26日、自身のInstagramを更新。南国リゾートでの水着ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】恋リア出身27歳プロサッカー選手「レベチ」肉体美披露
◆かつよし、鍛え上げられた肉体美を披露
かつよしは「今を全力で生きる理由の1つは、未来の自分に感謝してもらうため。俺の好きな考え方です」とつづり、リゾートでくつろぐ姿を公開。水着姿でタオルを羽織りソファに腰掛けて、鍛え上げられた腹筋や胸筋を披露している。
◆かつよしの投稿に反響
この投稿には「衝撃」「息止まった」「かっこ良すぎる」「レベチ」「破壊力すごい」などの反響が寄せられている。
◆「シャッフルアイランド」
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。かつよしはフラダンサーの平瀬フィーナとカップル成立した。（modelpress編集部）
